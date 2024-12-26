Раскрыт дизайн коробки видеокарты GeForce RTX 5080

В сети появились изображения дизайна коробки для видеокарты GeForce RTX 5080 от GALAX. Это один из производителей видеокарт NVIDIA. Компания GALAX сама подтвердила утечку, что придает ей достоверность.

Изображения, опубликованные пользователем Ruby_Rapids, демонстрируют минимальные изменения по сравнению с дизайном коробок серии RTX 40. Изменили лишь название модели на лицевой стороне, а обратная сторона практически идентична своим предшественникам.

Отсутствие на коробке упоминаний о новых технологиях, таких как нейронный рендеринг и улучшенный DLSS, о которых ранее говорила Inno3D, наводит на мысль о либо отсутствии значительных технологических инноваций в серии RTX 50, либо о решении GALAX не раскрывать все карты до официального анонса.

Более подробная информация, возможно, будет представлена 6 января на официальной презентации линейки NVIDIA Blackwell. На ней ожидается анонс GeForce RTX 5080 и других моделей серии. Утечка дизайна коробки вызвала большой интерес среди любителей компьютерных игр и технологий, предваряя официальный анонс и вызывая ожидание новых технологических прорывов. NVIDIA потенциально может изменить рынок видеокарт и повлиять на стратегию конкурента AMD. Ожидается, что RTX 5080 станет первой моделью новой линейки, которая поступит в розничную продажу.