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Раскрыт дизайн коробки видеокарты GeForce RTX 5080

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
26.12.2024
4 Просмотра 0
Раскрыт дизайн коробки видеокарты GeForce RTX 5080

В сети появились изображения дизайна коробки для видеокарты GeForce RTX 5080 от GALAX. Это один из производителей видеокарт NVIDIA. Компания GALAX сама подтвердила утечку, что придает ей достоверность.

Изображения, опубликованные пользователем Ruby_Rapids, демонстрируют минимальные изменения по сравнению с дизайном коробок серии RTX 40. Изменили лишь название модели на лицевой стороне, а обратная сторона практически идентична своим предшественникам.

Отсутствие на коробке упоминаний о новых технологиях, таких как нейронный рендеринг и улучшенный DLSS, о которых ранее говорила Inno3D, наводит на мысль о либо отсутствии значительных технологических инноваций в серии RTX 50, либо о решении GALAX не раскрывать все карты до официального анонса.

Более подробная информация, возможно, будет представлена 6 января на официальной презентации линейки NVIDIA Blackwell. На ней ожидается анонс GeForce RTX 5080 и других моделей серии. Утечка дизайна коробки вызвала большой интерес среди любителей компьютерных игр и технологий, предваряя официальный анонс и вызывая ожидание новых технологических прорывов. NVIDIA потенциально может изменить рынок видеокарт и повлиять на стратегию конкурента AMD. Ожидается, что RTX 5080 станет первой моделью новой линейки, которая поступит в розничную продажу.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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