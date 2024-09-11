Революционный смартфон Huawei с тройным складыванием представлен в официальном видеоролике

Вчера Huawei анонсировала свой новаторский смартфон с тройным складыванием и выпустила официальное видео, доступное для всех потребителей по всему миру. Видео размещено на глобальном канале Huawei Mobile на YouTube. Устройство называется Huawei Mate XT Ultimate Design. Видео дает надежду на то, что компания планирует вывести этот телефон на мировые рынки. Вчера он был запущен в Китае, и пока нет информации о его доступности на других рынках.

Видео длится 1 минуту и предоставляет отличный обзор телефона. В нем показаны как красная, так и темно-серая/черная модели. Huawei демонстрирует шарниры телефона и подчеркивает «камеру Ultra Aperture XMAGE», которая предлагает переменную апертуру на основной камере. Также на задней панели находятся сверхширокоугольная и перископическая телефото камеры.

Huawei использует «Aerospace-Grade Fiber», чтобы сделать телефон прочным и легким. Это волокно покрыто веганской кожей, что помогает снизить вес устройства.

Особенности Huawei Mate XT Ultimate Design

Mate XT Ultimate Design — первый в мире смартфон с тройным складыванием. Он оснащён 10,2-дюймовым дисплеем LTPO AMOLED, который может складываться в два меньших дисплея: 7,9-дюймовый и 6,4-дюймовый. В сложенном состоянии толщина телефона составляет 12,8 мм, что делает его лишь немного толще, чем Galaxy Z Fold 6. Вес устройства — 298 граммов.

Зарядка и производительность

Несмотря на ограниченное пространство, Huawei удалось включить проводную зарядку мощностью 66 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, а также обратную беспроводную зарядку мощностью 7,5 Вт.

Процессор

Телефон работает на процессоре Kirin 9010, что было подтверждено совсем недавно. Эти нововведения делают Mate XT Ultimate Design одним из самых инновационных и функциональных смартфонов на рынке.

Источник — androidheadlines.com