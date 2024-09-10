Sony представила PlayStation 5 Pro — самую мощную игровую консоль

Sony официально анонсировала свою самую мощную игровую консоль — PlayStation 5 Pro. После долгих слухов и тизеров, новая консоль была представлена почти через четыре года после выхода оригинальной PlayStation 5. PS5 Pro обещает значительные улучшения в производительности и визуальных эффектах.

Комплектация PlayStation 5 Pro

Каждая консоль будет поставляться с:

2 ТБ SSD-накопителя

Беспроводным контроллером DualSense

Предустановленной игрой Astro’s Playroom

PS5 Pro будет доступна только в версии без дисковода. Если вы хотите использовать физические диски, вам понадобится приобрести дисковод PS5 отдельно. Вертикальная подставка также продаётся отдельно, как и в версиях PS5 Slim.

Особенности и характеристики PlayStation 5 Pro

PS5 Pro имеет слегка изменённый дизайн по сравнению с PS5 Slim, сохраняя черно-белую цветовую схему и знакомые лицевые панели. Главное отличие — наличие трех канавок вместо одной. Консоль сохраняет ту же высоту и толщину, что и оригинальная PS5. Беспроводной контроллер DualSense остался без изменений.

Новая PS5 Pro оснащена обновлённым графическим процессором, который предлагает на 67% больше вычислительных блоков и на 28% более быструю память. Это приводит к увеличению скорости рендеринга до 45%. Улучшенная трассировка лучей обеспечивает более динамичное отражение и преломление света. PS5 Pro также поддерживает новую технологию масштабирования на базе искусственного интеллекта — PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая добавляет необычайное количество деталей к изображению.

Все эти улучшения позволяют поддерживаемым играм PS4 и PS5 работать более плавно (60 кадров в секунду) на PS5 Pro. Также представлена функция PS5 Pro Game Boost, которая может стабилизировать или улучшить производительность более чем 8500 обратно совместимых игр PS4.

PS5 Pro будет поддерживать VRR и WiFi 7 (в поддерживаемых регионах) и совместима со всеми существующими аксессуарами PS5, включая PlayStation VR2 и PlayStation Portal.

Поддерживаемые игры

Sony заявляет, что несколько существующих игр получат бесплатное обновление программного обеспечения, которое сделает их совместимыми с функциями PS5 Pro. Эти игры будут иметь новую метку «PS5 Pro Enhanced» в своём названии. Вот некоторые популярные игры, которые будут поддерживать PS5 Pro:

Alan Wake 2

Assassin’s Creed: Shadows

Demon’s Souls

Dragon’s Dogma 2

Final Fantasy 7 Rebirth

Gran Turismo 7

Hogwarts Legacy

Horizon Forbidden West

Marvel’s Spider-Man 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

The Crew Motorfest

The First Descendant

The Last of Us Part II Remastered

Эти нововведения делают PlayStation 5 Pro одной из самых мощных и функциональных игровых консолей на рынке.

Источник — playstation.com