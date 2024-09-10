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Sony представила PlayStation 5 Pro — самую мощную игровую консоль

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.09.2024
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Sony представила PlayStation 5 Pro - самую мощную игровую консоль

Sony официально анонсировала свою самую мощную игровую консоль — PlayStation 5 Pro. После долгих слухов и тизеров, новая консоль была представлена почти через четыре года после выхода оригинальной PlayStation 5. PS5 Pro обещает значительные улучшения в производительности и визуальных эффектах.

Комплектация PlayStation 5 Pro

Каждая консоль будет поставляться с:

  • 2 ТБ SSD-накопителя
  • Беспроводным контроллером DualSense
  • Предустановленной игрой Astro’s Playroom

PS5 Pro будет доступна только в версии без дисковода. Если вы хотите использовать физические диски, вам понадобится приобрести дисковод PS5 отдельно. Вертикальная подставка также продаётся отдельно, как и в версиях PS5 Slim.

Особенности и характеристики PlayStation 5 Pro

PS5 Pro имеет слегка изменённый дизайн по сравнению с PS5 Slim, сохраняя черно-белую цветовую схему и знакомые лицевые панели. Главное отличие — наличие трех канавок вместо одной. Консоль сохраняет ту же высоту и толщину, что и оригинальная PS5. Беспроводной контроллер DualSense остался без изменений.

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Новая PS5 Pro оснащена обновлённым графическим процессором, который предлагает на 67% больше вычислительных блоков и на 28% более быструю память. Это приводит к увеличению скорости рендеринга до 45%. Улучшенная трассировка лучей обеспечивает более динамичное отражение и преломление света. PS5 Pro также поддерживает новую технологию масштабирования на базе искусственного интеллекта — PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая добавляет необычайное количество деталей к изображению.

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Все эти улучшения позволяют поддерживаемым играм PS4 и PS5 работать более плавно (60 кадров в секунду) на PS5 Pro. Также представлена функция PS5 Pro Game Boost, которая может стабилизировать или улучшить производительность более чем 8500 обратно совместимых игр PS4.

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PS5 Pro будет поддерживать VRR и WiFi 7 (в поддерживаемых регионах) и совместима со всеми существующими аксессуарами PS5, включая PlayStation VR2 и PlayStation Portal.

Поддерживаемые игры

Sony заявляет, что несколько существующих игр получат бесплатное обновление программного обеспечения, которое сделает их совместимыми с функциями PS5 Pro. Эти игры будут иметь новую метку «PS5 Pro Enhanced» в своём названии. Вот некоторые популярные игры, которые будут поддерживать PS5 Pro:

  • Alan Wake 2
  • Assassin’s Creed: Shadows
  • Demon’s Souls
  • Dragon’s Dogma 2
  • Final Fantasy 7 Rebirth
  • Gran Turismo 7
  • Hogwarts Legacy
  • Horizon Forbidden West
  • Marvel’s Spider-Man 2
  • Ratchet & Clank: Rift Apart
  • The Crew Motorfest
  • The First Descendant
  • The Last of Us Part II Remastered

Эти нововведения делают PlayStation 5 Pro одной из самых мощных и функциональных игровых консолей на рынке.

Источник — playstation.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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