Sony представила PlayStation 5 Pro — самую мощную игровую консоль

Sony официально анонсировала свою самую мощную игровую консоль — PlayStation 5 Pro. После долгих слухов и тизеров, новая консоль была представлена почти через четыре года после выхода оригинальной PlayStation 5. PS5 Pro обещает значительные улучшения в производительности и визуальных эффектах.
Комплектация PlayStation 5 Pro
Каждая консоль будет поставляться с:
- 2 ТБ SSD-накопителя
- Беспроводным контроллером DualSense
- Предустановленной игрой Astro’s Playroom
PS5 Pro будет доступна только в версии без дисковода. Если вы хотите использовать физические диски, вам понадобится приобрести дисковод PS5 отдельно. Вертикальная подставка также продаётся отдельно, как и в версиях PS5 Slim.
Особенности и характеристики PlayStation 5 Pro
PS5 Pro имеет слегка изменённый дизайн по сравнению с PS5 Slim, сохраняя черно-белую цветовую схему и знакомые лицевые панели. Главное отличие — наличие трех канавок вместо одной. Консоль сохраняет ту же высоту и толщину, что и оригинальная PS5. Беспроводной контроллер DualSense остался без изменений.
Новая PS5 Pro оснащена обновлённым графическим процессором, который предлагает на 67% больше вычислительных блоков и на 28% более быструю память. Это приводит к увеличению скорости рендеринга до 45%. Улучшенная трассировка лучей обеспечивает более динамичное отражение и преломление света. PS5 Pro также поддерживает новую технологию масштабирования на базе искусственного интеллекта — PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая добавляет необычайное количество деталей к изображению.
Все эти улучшения позволяют поддерживаемым играм PS4 и PS5 работать более плавно (60 кадров в секунду) на PS5 Pro. Также представлена функция PS5 Pro Game Boost, которая может стабилизировать или улучшить производительность более чем 8500 обратно совместимых игр PS4.
PS5 Pro будет поддерживать VRR и WiFi 7 (в поддерживаемых регионах) и совместима со всеми существующими аксессуарами PS5, включая PlayStation VR2 и PlayStation Portal.
Поддерживаемые игры
Sony заявляет, что несколько существующих игр получат бесплатное обновление программного обеспечения, которое сделает их совместимыми с функциями PS5 Pro. Эти игры будут иметь новую метку «PS5 Pro Enhanced» в своём названии. Вот некоторые популярные игры, которые будут поддерживать PS5 Pro:
- Alan Wake 2
- Assassin’s Creed: Shadows
- Demon’s Souls
- Dragon’s Dogma 2
- Final Fantasy 7 Rebirth
- Gran Turismo 7
- Hogwarts Legacy
- Horizon Forbidden West
- Marvel’s Spider-Man 2
- Ratchet & Clank: Rift Apart
- The Crew Motorfest
- The First Descendant
- The Last of Us Part II Remastered
Эти нововведения делают PlayStation 5 Pro одной из самых мощных и функциональных игровых консолей на рынке.
Источник — playstation.com