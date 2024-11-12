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Ремонт Google Pixel 9 Pro Fold стоит дороже, чем MacBook Air

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.11.2024
4 Просмотра 0
Ремонт Google Pixel 9 Pro Fold стоит дороже, чем MacBook Air

iFixit теперь продаёт запчасти для Google Pixel 9 Pro Fold, но ремонт может обойтись дороже, чем покупка нового телефона. Например, замена внутреннего экрана, включающего рамку, петли, кнопки и сам OLED-экран, стоит 1199 долларов (только запчасть) или до 1207 долларов с инструментами iFixit.

Это намного дороже, чем ремонт модели прошлого года, когда внутренний экран для Pixel Fold стоил 899 долларов. Заметьте, что 1199 долларов — это цена iPhone 16 Pro Max и больше, чем 13-дюймовый MacBook Air M3 (1099 долларов).

Учитывая, что сам 9 Pro Fold стоит от 1799 долларов, ремонт может показаться нецелесообразным. Однако, iFixit предоставляет подробные инструкции по ремонту, что позволяет выполнить его самостоятельно. Кроме внутреннего экрана, доступны и другие запчасти, например: внешний экран (190 долларов), задние камеры (250 долларов), внутренняя и внешняя передние камеры (90 и 80 долларов соответственно), и аккумуляторы (67 долларов).

Теперь все запчасти для линейки 9 Pro Fold доступны на iFixit. Таким образом, хотя ремонт Pixel 9 Pro Fold может быть очень дорогим, пользователи имеют возможность самостоятельного ремонта благодаря доступности запчастей и подробных инструкций от iFixit. Что может быть весьма актуально, особенно для стран, где нет официальной поддержки Google-устройств или мастерских iFixit.

Источник — theverge

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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