Ремонт Google Pixel 9 Pro Fold стоит дороже, чем MacBook Air

iFixit теперь продаёт запчасти для Google Pixel 9 Pro Fold, но ремонт может обойтись дороже, чем покупка нового телефона. Например, замена внутреннего экрана, включающего рамку, петли, кнопки и сам OLED-экран, стоит 1199 долларов (только запчасть) или до 1207 долларов с инструментами iFixit.

Это намного дороже, чем ремонт модели прошлого года, когда внутренний экран для Pixel Fold стоил 899 долларов. Заметьте, что 1199 долларов — это цена iPhone 16 Pro Max и больше, чем 13-дюймовый MacBook Air M3 (1099 долларов).

Учитывая, что сам 9 Pro Fold стоит от 1799 долларов, ремонт может показаться нецелесообразным. Однако, iFixit предоставляет подробные инструкции по ремонту, что позволяет выполнить его самостоятельно. Кроме внутреннего экрана, доступны и другие запчасти, например: внешний экран (190 долларов), задние камеры (250 долларов), внутренняя и внешняя передние камеры (90 и 80 долларов соответственно), и аккумуляторы (67 долларов).

Теперь все запчасти для линейки 9 Pro Fold доступны на iFixit. Таким образом, хотя ремонт Pixel 9 Pro Fold может быть очень дорогим, пользователи имеют возможность самостоятельного ремонта благодаря доступности запчастей и подробных инструкций от iFixit. Что может быть весьма актуально, особенно для стран, где нет официальной поддержки Google-устройств или мастерских iFixit.

Источник — theverge