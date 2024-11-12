У Red Magic 10 Pro будет аккумулятор емкостью 7050 мАч

Red Magic 10 Pro – это мощный игровой смартфон, который станет настоящим хитом. Его ключевое преимущество – огромная батарея емкостью 7050 мАч. Однако, несмотря на свои внушительные размеры, она позволила сохранить корпус устройства всего в 8,9 мм. Толщина нового смартфона сравнима с предшественником — Red Magic 9 Pro. Но при этом емкость батареи значительно увеличилась (по сравнению с 6500 мАч у RedMagic 9 Pro).

Компания Nubia гордится этим достижением, называя батарею «Королем демонов-быков» и подчеркивая использование передовых технологий: туннельной технологии ETT, кремниево-углеродных батарей с отрицательным электродом следующего поколения и системы управления питанием Magic Cube AI. Подтвердилось наличие кремниево-углеродной батареи. Для эффективного охлаждения используется крупная испарительная камера и физический вентилятор. Процессор Snapdragon 8 Elite будет работать в связке с игровым чипом Red Core R3.

Дизайн Red Magic 10 Pro в целом напоминает Red Magic 9 Pro: плоские передняя и задняя панели, плоская рамка, тройная задняя камера и плечевые триггеры. Однако, RedMagic 10 Pro похвастается ультратонкими рамками. Также он имеет рекордным соотношением экрана к корпусу. Крутая особенность заключается в том, что фронтальная камера под экраном. Поэтому смартфон обеспечит полноэкранный игровой опыт.

Телефон будет доступен в двух вариантах: классическом и с прозрачной задней крышкой. Выход устройства сначала произойдет в Китае, а затем и на мировой рынок. Экран будет 6,85-дюймовым OLED-дисплеем от BOE с разрешением 1,5K и частотой обновления 144 Гц или 120 Гц и яркостью до 2000 нит. Слухи также указывают на существование модели Pro+ с еще большим, 7-дюймовым экраном и батареей ёмкостью 7050 мАч.

Источник — androidheadlines