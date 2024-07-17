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Redmi Note 14 Pro первым получит новый чип от Qualcomm

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.07.2024
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Redmi Note 14 Pro первым получит новый чип от Qualcomm

Недавно новый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench, где он продемонстрировал свои характеристики. Процессор показал результат в 1175 баллов в одноядерном тесте и 3157 баллов в многоядерном, что указывает на улучшение производительности по сравнению с предшественником Snapdragon 7 Gen3, у которого многоядерный показатель находится в районе 3000 баллов.

Snapdragon 7s Gen3 представляет собой новейшее поколение чипов среднего уровня от Qualcomm. Этот процессор имеет следующую конфигурацию: одно ядро с частотой 2,5 ГГц, три ядра с частотой 2,4 ГГц и четыре ядра с частотой 1,8 ГГц, а также он оснащен графическим процессором Adreno 810.

бенчмарк Snapdragon 7s Gen3

Первым смартфоном, получившим новый чипсет, станет модель смартфона из серии Redmi Note 14 Pro. Согласно доступной информации, в серию Redmi Note 14 входят три устройства: базовая модель Redmi Note 14, а также Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+. Смартфоны будут оснащены гиперболоидными экранами с разрешением 1,5K и 50-мегапиксельными основными камерами, поддерживающими оптическую стабилизацию изображения (OIS).

Ожидается, что новая линейка Redmi Note 14 выйдет на рынок уже в августе и станет новым поколением бюджетных камерофонов от Redmi. Главным конкурентом данной серии является линейка смартфонов Realme 13, релиз которой также запланирован на август.

Источник — mydrivers.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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