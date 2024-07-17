Redmi Note 14 Pro первым получит новый чип от Qualcomm

Недавно новый мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 был замечен в базе данных бенчмарка Geekbench, где он продемонстрировал свои характеристики. Процессор показал результат в 1175 баллов в одноядерном тесте и 3157 баллов в многоядерном, что указывает на улучшение производительности по сравнению с предшественником Snapdragon 7 Gen3, у которого многоядерный показатель находится в районе 3000 баллов.

Snapdragon 7s Gen3 представляет собой новейшее поколение чипов среднего уровня от Qualcomm. Этот процессор имеет следующую конфигурацию: одно ядро с частотой 2,5 ГГц, три ядра с частотой 2,4 ГГц и четыре ядра с частотой 1,8 ГГц, а также он оснащен графическим процессором Adreno 810.

Первым смартфоном, получившим новый чипсет, станет модель смартфона из серии Redmi Note 14 Pro. Согласно доступной информации, в серию Redmi Note 14 входят три устройства: базовая модель Redmi Note 14, а также Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+. Смартфоны будут оснащены гиперболоидными экранами с разрешением 1,5K и 50-мегапиксельными основными камерами, поддерживающими оптическую стабилизацию изображения (OIS).

Ожидается, что новая линейка Redmi Note 14 выйдет на рынок уже в августе и станет новым поколением бюджетных камерофонов от Redmi. Главным конкурентом данной серии является линейка смартфонов Realme 13, релиз которой также запланирован на август.

Источник — mydrivers.com