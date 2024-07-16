Владельцы старых iPhone заметили эффект «призрачной руки»

Китайская компания Kuai Technology, специализирующаяся на продаже электроники, сообщила о необычных событиях, связанных с iPhone некоторых пользователей. Они заметили, что их устройства iPhone 11 Pro Max, приобретенные в 2020 году, самопроизвольно разблокировались, активировали камеру и открывали фотогалерею. Подобные инциденты, включая автоматический ответ на сообщения в разделе «Моменты», также были отмечены владельцами iPhone 11.

Apple Support предположила, что причиной такого поведения устройств может быть дефект дисплея. Термин «призрачные руки» фактически описывает ситуацию, когда экран смартфона реагирует на нажатия, которых не было. Это может проявляться в виде случайных тапов по экрану или самопроизвольных нажатий на определенные области экрана. Возможные причины данного явления включают аппаратные неполадки, ошибки программного обеспечения, использование неоригинальных зарядных устройств и т.д.

Сообщения Apple на потенциальный аппаратный сбой намекает на то, что качество дисплеев в определенной партии iPhone может быть ниже стандартного, что потенциально указывает на проблему массового характера.

Источник — mydrivers.com