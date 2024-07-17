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Новые изображения Pixel 9 Pro Fold показали изменения в дизайне

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
17.07.2024
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Новые изображения Pixel 9 Pro Fold показали изменения в дизайне

Ожидается, что новый складной смартфон от Google, Pixel 9 Pro Fold, будет официально представлен в рамках предстоящего мероприятия Made By Google в следующем месяце. Несмотря на предположения, что устройство будет названо Pixel Fold 2, компания выбрала для него необычное имя. Ранее, в феврале текущего года, в сети уже появлялись изображения, дающие наглядное представление о дизайне нового складного смартфона от Google. Сейчас же появились новые сведения благодаря сертификации на тайваньском сайте NCC, включая фотографии устройства.

Подробности о дизайне

Тайваньский сертификационный орган NCC стал источником новых фотографий, которые демонстрируют дизайн этого складного смартфона. Опубликованные снимки подтверждают ранее утечку информации о внешнем виде Pixel 9 Pro Fold и показывают некоторые дизайнерские изменения.

Pixel 9 Pro Fold на сайте сертификации изображение 1
Pixel 9 Pro Fold на сайте сертификации изображение 2
Pixel 9 Pro Fold на сайте сертификации изображение 3
Pixel 9 Pro Fold на сайте сертификации изображение 4
Pixel 9 Pro Fold на сайте сертификации изображение 5
Pixel 9 Pro Fold на сайте сертификации изображение 6
Pixel 9 Pro Fold на сайте сертификации изображение 7

Изображения, опубликованные ранее, показывали, что селфи-камера на внутреннем экране была перемещена в угол, что теперь подтверждено. Изменения затронули и модуль задней камеры: вместо горизонтальной панели камеры теперь используется квадратная.

Кроме того, на фотографиях видно, что складка на экране стала менее заметной, а рамки внутреннего дисплея — более тонкими. Ещё одно значительное нововведение — возможность полного раскрытия внутреннего экрана, в отличие от его предшественника, который не раскрывался полностью.

Технические характеристики Pixel 9 Pro Fold

В документации NCC также приводятся сведения о батарее и возможностях быстрой зарядки Pixel 9 Pro Fold. Согласно данным, устройство будет оснащено аккумулятором на 4560 мАч (разделённым на две части: 1183 мАч и 3377 мАч) и будет поддерживать быструю зарядку мощностью 20,25 Вт. Точные параметры быстрой зарядки пока не разглашаются.

Сертификационный список также охватывает всю серию Pixel 9, включая модели Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro XL. У Pixel 9 и Pixel 9 Pro одинаковая ёмкость аккумулятора — 4558 мАч, с поддержкой быстрой зарядки 24,12 Вт и 25,20 Вт соответственно. Модель Pixel 9 Pro XL оснащена аккумулятором на 4942 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 32,67 Вт.

Источник — 91mobiles.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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