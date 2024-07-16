One UI 7 станет самым большим обновлением Galaxy «в истории»

Samsung активно разрабатывает новую версию своего пользовательского интерфейса One UI, предназначенную для устройств серии Galaxy, включая смартфоны и планшеты. Ожидается, что One UI 7 привнесет значительные изменения в систему.

Обновление пользовательского интерфейса One UI от Samsung обещает стать наиболее масштабным в истории бренда, согласно сообщениям авторитетного инсайдера IceUniverse.

Одним из аспектов обновления является переработка значков системных приложений, таких как «Камера» и «Настройки». Другой источник информации предполагает, что Samsung может предложить пользователям возможность кастомизировать значки приложений, аналогично недавно представленной функции в iOS 18 от Apple, которая была анонсирована на конференции WWDC. До сих пор для изменения иконок на устройствах Samsung требовалось использование сторонних приложений.

One UI 7 будет построен на базе Android 15, которую представит Google вместе с новыми смартфонами Pixel 9 13 августа. В обновление войдет ряд новых функций, таких как виджеты для экрана блокировки, интегрированный инструмент диагностики, а также улучшенное отображение экрана в альбомной ориентации. Также улучшится защита конфиденциальности пользователей за счет введения так называемых «частных пространств». Помимо этого, будет доступна функция отправки сообщений через спутник без сотовой связи.

Samsung может представить One UI 7 уже 3 октября на конференции разработчиков Samsung 2024, которая состоится менее чем через год после выпуска One UI 6.1.

Напомним, что последнее на сегодняшний день обновление One UI принесло в устройства Galaxy множество новых функций, в том числе поддержку искусственного интеллекта. Примеры таких функций включают «Circle to Search» для поиска в Google путем обведения объектов на экране и живой переводчик, который предоставляет перевод иностранных языков в реальном времени во время звонка.

Источник — winfuture.de