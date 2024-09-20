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Redmi Buds 6 получат индикатор состояния заряда на кейсе

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.09.2024
4 Просмотра 0
Redmi Buds 6 получат индикатор состояния заряда на кейсе

Xiaomi расширяет свою линейку аудиопродукции, представляя обновленные наушники Redmi Buds 6. Они получили усовершенствованную функцию «Cloud Gap Light Effect 2.0», которая позволяет легко проверять уровень заряда кейса без необходимости подключения к смартфону. Технология светового индикатора отображает разные уровни заряда: мигание одной полосы при заряде менее 25%, две светящиеся полосы от 25% до 50%, три полосы от 50% до 75% и все четыре полосы светятся, когда заряд превышает 75%.

Новые наушники Redmi Buds 6, которые будут представлены на рынке вместе с серией смартфонов Redmi Note 14 на следующей неделе, оснащены двойными керамическими драйверами, предлагают впечатляющую максимальную глубину активного шумоподавления в 49 дБ и могут похвастаться продолжительностью работы до 42 часов в автономном режиме.

На рекламных изображениях видно, что наушники представлены в нескольких цветовых решениях: зеленом, белом и черном. Кейс для зарядки имеет сравнительно плоскую форму и снабжен портом USB-C.

Компания Xiaomi пока не раскрыла всех деталей о характеристиках Redmi Buds 6. В качестве ориентира можно взять модель Redmi Buds 6S, вышедшую в июне текущего года, которая предлагает полувкладышный дизайн, активное шумоподавление и пространственный звук.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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