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Huawei Watch D2 — неожиданное продолжение одних из самых странных часов 2022 года

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
20.09.2024
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Huawei Watch D2 — неожиданное продолжение одних из самых странных часов 2022 года

Huawei Watch D, одно из самых необычных носимых устройств 2022 года, возвращается в обновлённой версии D2. Новинка сохраняет революционную функцию мониторинга артериального давления своего предшественника, которая теперь сертифицирована в Китае и ЕС. Устройство получило более тонкий и лёгкий корпус, что делает его внешний вид более привлекательным и похожим на Apple Watch, а 1,82-дюймовый AMOLED-дисплей добавляет устройству современности. Их предшественник Watch D выглядел довольно странно:

Несмотря на улучшения, Huawei Watch D2 продолжает быть довольно экзотическим гаджетом. Встроенная в часы система измерения артериального давления – это настоящий прорыв в технологиях. Как и предыдущая модель, D2 оснащена специальной надувной подушкой в ремешке, что делает их идеальным выбором для мониторинга здоровья сердца.

Однако из-за торгового запрета в США, продукция Huawei сталкивается с ограничениями, включая отсутствие сервисов Google, что сильно сужает экосистему и требует от пользователей искать альтернативы.

Huawei пошла на улучшение и представила Watch D2, которые выглядят намного дружелюбнее предшественника. Тем не менее, инновационные возможности по измерению артериального давления продолжают сталкиваться с характерными для бренда проблемами.

Функция мониторинга артериального давления до сих пор не доступна в большинстве популярных моделей смарт-часов. Apple уже несколько лет работает над внедрением этой функции в Apple Watch, но, по последним данным, столкнулась с задержками в связи с проблемами при тестировании. Новые модели Apple Watch уже в продаже с титановым покрытием и увеличенным дисплеем, но без технологии измерения артериального давления.

Источник — techradar.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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