Galaxy Buds 3 и 3 Pro: все, что известно на данный момент

На следующей неделе ожидается, что компания Samsung представит новейшее поколение своих беспроводных наушников — Galaxy Buds 3 и 3 Pro. Перед официальным анонсом в сети появилась информация об их стоимости на рынке Южной Кореи.

Инсайдер под псевдонимом Sleep Kuma поделился скриншотом, который предположительно указывает на цену Galaxy Buds 3, которая останется сопоставимой с ценами на предшествующие модели. Согласно утечке, ожидаемая цена Galaxy Buds 3 составит около 203 700 корейских вон (около 148 долларов США), в то время как Galaxy Buds 3 Pro обойдутся в 296 700 корейских вон (приблизительно 215 долларов США), что соответствует стартовым ценам предыдущих версий — Galaxy Buds 2 и 2 Pro.

Также стала известна информация о номерах моделей и внешнем виде устройств. Galaxy Buds 3, которые будут доступны в черном и белом цветах, имеют номер модели SM-R530. В свою очередь, 3 Pro, представленные в белом цвете, носят номер модели SM-R630. По всей видимости, Samsung внесла существенные изменения в дизайн этих наушников, добавив стержни, напоминающие дизайн наушников AirPods и AirPods Pro от Apple.

По слухам, новая серия Galaxy Buds 3 будет поддерживать улучшенный беспроводной кодек для передачи аудио высокой четкости с параметрами 24 бит 96 кГц. Ожидается также наличие таких функций, как адаптивное активное шумоподавление (Adaptive ANC), адаптивный эквалайзер и режим окружающего звука. Предполагается, что для передачи аудиосигнала наушники будут использовать Bluetooth 5.4.

Время автономной работы Galaxy Buds 3 с активированным шумоподавлением составит до пяти часов, а без него — до шести часов. Модель Galaxy Buds 3 Pro предложит до шести часов работы с включённым ANC и до семи часов при его отключении. Обе версии будут защищены от пыли и влаги согласно рейтингу IP57.

Источник — x.com