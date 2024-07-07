HONOR скоро представит новые складные смартфоны Magic V3 и Magic Vs3

Компания HONOR проведёт 12 июля презентацию своих новейших складных смартфонов HONOR Magic V3 и Magic Vs3 на территории Китая. Официально подтверждён дизайн и цветовая палитра устройств, однако детальные спецификации пока остаются в секрете. Ранее было заявлено, что Magic V3 окажется более тонким и лёгким в сравнении с предыдущей моделью Magic V2, которая весила приблизительно 231 грамм и имела толщину 9,9 мм в сложенном виде. Согласно последним данным, появившимся в социальной сети Weibo, новый Magic V3 предложит увеличенную ёмкость аккумулятора и сниженный вес.

По другим утечкам информации, HONOR Magic V3 получит батарею на 5200 мАч, что на 200 мАч больше, чем у предшественника Magic V2. Несмотря на увеличение ёмкости батареи, производителю удалось снизить толщину смартфона до 9,7 мм и вес до 226 грамм.

Что касается внешнего вида, известно, что HONOR Magic V3 будет предложен в четырёх цветовых решениях: черном, коричневом, белом и зелёном. Смартфон получит металлический корпус для большей прочности и будет обладать водонепроницаемостью по стандарту IPX8.

В задней камере HONOR Magic V3 разместится 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией изображения (OIS). Вместе с тем, информация о сверхширокоугольном объективе пока отсутствует, но существуют предположения о наличии перископической телеобъективной камеры с 3,5-кратным оптическим увеличением.

Зарядка батареи Magic V3 поддерживает скорость в 66 Вт и возможность беспроводной подзарядки. Внутри аппарата ожидается использование новейшего чипсета Snapdragon 8 Gen 3. Дополнительные характеристики, раскрытые в утечках, включают X-осевой линейный вибромотор и поддержку спутниковой связи.

Относительно модели Magic Vs3 точных данных пока нет. Есть предположения, что она может быть оснащена чипсетом Snapdragon 8 Gen 2 и будет доступна в черном, белом и зелёном цветах.

Источник — gizmochina.com