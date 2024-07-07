Samsung выпустила первый SSD объёмом 60ТБ

Компания Samsung, известная в сфере производства чипов и накопительных устройств, анонсировала запуск нового твердотельного накопителя (SSD) объёмом в 60 терабайт. Это решение предназначено для корпоративного сегмента и не ориентировано на массовый рынок. С помощью усовершенствованного контроллера Samsung обещает в будущем выпускать SSD ещё большей ёмкости, достигающей 120 ТБ.

Новый твердотельный накопитель BM1743 значительно превосходит предшествующие модели Samsung с максимальной емкостью в 32 ТБ, предлагая впечатляющий объем хранения в 61,44 ТБ. Он будет состязаться с продуктами таких компаний, как Solidigm и Western Digital, которые также производят SSD объемом 60 ТБ для корпоративного сектора.

BM1743 оснащён разработанным Samsung 176-слойным V-NAND (3D NAND) QLC седьмого поколения и специализированным контроллером, со скоростью последовательного чтения до 7,2 ГБ/с и последовательной записи до 2,0 ГБ/с. Показатели производительности при произвольном чтении и записи также впечатляют: 1,6 миллиона операций ввода-вывода в секунду (IOPS) и 110 000 IOPS соответственно. Устройство предлагает надёжность на уровне 0,26 операций записи в день (DWPD) и рассчитано на пятилетнюю службу.

Samsung сообщила, что новый SSD будет доступен с двумя вариантами интерфейса: U.2 и PCIe 4.0 x4, подходящими для серверных решений. Дополнительно будет предложена версия E3.S с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x4 для систем с высокими требованиями к плотности хранения данных. Цена и данные о потреблении энергии на момент анонса не были раскрыты, однако аналогичные по характеристикам SSD продаются по цене около 7000 долларов США.

Samsung в настоящее время занимает уникальное положение на рынке SSD большой ёмкости, так как ее прямые конкуренты, включая Kioxia, Micron и SK Hynix, пока не представили свои решения с объёмом хранения в 60 ТБ.

Источник — samsung.com