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Samsung выпустила первый SSD объёмом 60ТБ

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
07.07.2024
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Samsung выпустила первый SSD объёмом 60ТБ

Компания Samsung, известная в сфере производства чипов и накопительных устройств, анонсировала запуск нового твердотельного накопителя (SSD) объёмом в 60 терабайт. Это решение предназначено для корпоративного сегмента и не ориентировано на массовый рынок. С помощью усовершенствованного контроллера Samsung обещает в будущем выпускать SSD ещё большей ёмкости, достигающей 120 ТБ.

Новый твердотельный накопитель BM1743 значительно превосходит предшествующие модели Samsung с максимальной емкостью в 32 ТБ, предлагая впечатляющий объем хранения в 61,44 ТБ. Он будет состязаться с продуктами таких компаний, как Solidigm и Western Digital, которые также производят SSD объемом 60 ТБ для корпоративного сектора.

BM1743 оснащён разработанным Samsung 176-слойным V-NAND (3D NAND) QLC седьмого поколения и специализированным контроллером, со скоростью последовательного чтения до 7,2 ГБ/с и последовательной записи до 2,0 ГБ/с. Показатели производительности при произвольном чтении и записи также впечатляют: 1,6 миллиона операций ввода-вывода в секунду (IOPS) и 110 000 IOPS соответственно. Устройство предлагает надёжность на уровне 0,26 операций записи в день (DWPD) и рассчитано на пятилетнюю службу.

Samsung сообщила, что новый SSD будет доступен с двумя вариантами интерфейса: U.2 и PCIe 4.0 x4, подходящими для серверных решений. Дополнительно будет предложена версия E3.S с поддержкой интерфейса PCIe 5.0 x4 для систем с высокими требованиями к плотности хранения данных. Цена и данные о потреблении энергии на момент анонса не были раскрыты, однако аналогичные по характеристикам SSD продаются по цене около 7000 долларов США.

Samsung в настоящее время занимает уникальное положение на рынке SSD большой ёмкости, так как ее прямые конкуренты, включая Kioxia, Micron и SK Hynix, пока не представили свои решения с объёмом хранения в 60 ТБ.

Источник — samsung.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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