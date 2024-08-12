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Realme бьёт рекорды по скорости зарядки, теперь это 320 Вт

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.08.2024
4 Просмотра 0
Realme бьёт рекорды по скорости зарядки, теперь это 320 Вт

Компания Realme сделала официальное заявление о том, что в рамках мероприятия Realme Technology Carnival, которое состоится 14 августа, будет представлена новейшая технология сверхбыстрой зарядки с мощностью 320 Вт. Эта технология превосходит ранее заявленные показатели в 300 Вт и устанавливает новый стандарт для проводных зарядок мобильных устройств.

В июне текущего года руководитель отдела маркетинга Realme, Фрэнсис Вонг, упомянул о разработке технологии зарядки на 300 Вт, которую на тот момент тестировала компания. Демонстрационные видео от Realme показали, что эта технология способна зарядить аккумулятор с 0 до 17% всего за 35 секунд.

На сегодняшний день в арсенале Realme имеется поддержка зарядки на 240 Вт, что демонстрирует, например, смартфон Realme GT Neo5, который способен полностью зарядиться за 9 минут. Предположительно, имея мощность зарядки 320 Вт, аккумулятор смартфона Realme может быть полностью заряжен менее чем за 5 минут.

Источник — ithome.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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