Realme бьёт рекорды по скорости зарядки, теперь это 320 Вт

Компания Realme сделала официальное заявление о том, что в рамках мероприятия Realme Technology Carnival, которое состоится 14 августа, будет представлена новейшая технология сверхбыстрой зарядки с мощностью 320 Вт. Эта технология превосходит ранее заявленные показатели в 300 Вт и устанавливает новый стандарт для проводных зарядок мобильных устройств.

В июне текущего года руководитель отдела маркетинга Realme, Фрэнсис Вонг, упомянул о разработке технологии зарядки на 300 Вт, которую на тот момент тестировала компания. Демонстрационные видео от Realme показали, что эта технология способна зарядить аккумулятор с 0 до 17% всего за 35 секунд.

На сегодняшний день в арсенале Realme имеется поддержка зарядки на 240 Вт, что демонстрирует, например, смартфон Realme GT Neo5, который способен полностью зарядиться за 9 минут. Предположительно, имея мощность зарядки 320 Вт, аккумулятор смартфона Realme может быть полностью заряжен менее чем за 5 минут.

Источник — ithome.com