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Электроника и техника

Стала известна причина снижения продаж Apple в Китае

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.08.2024
4 Просмотра 0
Стала известна причина снижения продаж Apple в Китае

Последний квартальный отчёт Apple показал снижение доходов от продаж в Китае на 6,5% по сравнению с прошлым годом, что сделало этот регион единственным крупным рынком компании, где наблюдалось падение выручки. Кроме того, компания потеряла свои позиции среди пяти лидеров рынка смартфонов в Китае, что аналитики связывают с проблемами качества устройств, собранных в Индии.

Согласно отчетам, лишь половина компонентов индийского производства Apple соответствует корпоративным стандартам качества, что резко контрастирует с привычным для бренда высоким уровнем безупречности продукции. Видеоролики в социальных сетях, демонстрирующие разборку устройств, выявили недочеты в смартфонах, собранных в Индии, включая отпечатки пальцев на платах и частицы пыли в камерах.

Эти открытия подорвали доверие потребителей к продукции Apple высокого ценового сегмента, что отразилось на продажах в Европе и Китае. В ответ на сложившуюся ситуацию и рыночные вызовы Apple была вынуждена пересмотреть цены и стратегию продвижения, чтобы стимулировать продажи.

Источник — mydrivers.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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