Стала известна причина снижения продаж Apple в Китае

Последний квартальный отчёт Apple показал снижение доходов от продаж в Китае на 6,5% по сравнению с прошлым годом, что сделало этот регион единственным крупным рынком компании, где наблюдалось падение выручки. Кроме того, компания потеряла свои позиции среди пяти лидеров рынка смартфонов в Китае, что аналитики связывают с проблемами качества устройств, собранных в Индии.

Согласно отчетам, лишь половина компонентов индийского производства Apple соответствует корпоративным стандартам качества, что резко контрастирует с привычным для бренда высоким уровнем безупречности продукции. Видеоролики в социальных сетях, демонстрирующие разборку устройств, выявили недочеты в смартфонах, собранных в Индии, включая отпечатки пальцев на платах и частицы пыли в камерах.

Эти открытия подорвали доверие потребителей к продукции Apple высокого ценового сегмента, что отразилось на продажах в Европе и Китае. В ответ на сложившуюся ситуацию и рыночные вызовы Apple была вынуждена пересмотреть цены и стратегию продвижения, чтобы стимулировать продажи.

Источник — mydrivers.com