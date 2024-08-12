Vivo X200 Pro получит телеобъектив с огромным разрешением

В следующем квартале в Китае ожидается выход нескольких флагманских смартфонов. Xiaomi и Vivo планируют представить свои устройства из премиальных линеек. По последним данным, Vivo хочет выпустить новую серию смартфонов X200 уже в октябре. Ожидается, что линейка будет включать в себя три модели: базовую X200, продвинутую X200 Pro и компактную версию X200 Mini.

Хотя официальный анонс ещё не состоялся, в сети уже появилась информация о ключевых характеристиках устройств. Недавно в сеть утекли подробности о камере будущего Vivo X200 Pro. Известный инсайдер Digital Chat Station поделился этими сведениями на китайской платформе Weibo.

Согласно его сообщению, Vivo X200 Pro получит 50-мегапиксельный основной широкоугольный датчик камеры на базе 1/1,28-дюймового сенсора Sony с объективом на 22 нм и диафрагмой f/1,57. Кроме того, в арсенале будет 200-мегапиксельный перископический телеобъектив с 1/1,4-дюймовым сенсором и диафрагмой f/2,67, поддерживающий 3-кратный оптический зум. Дополнит комплектацию сверхширокоугольный объектив на 50 мегапикселей. Производительность камеры усилит фирменный чип для изображений Vivo V4, который улучшит качество постобработки.

Помимо камеры, Vivo X200 Pro обещает впечатляющие характеристики. Слухи указывают на наличие 6,7-дюймового OLED-дисплея с изогнутыми краями и высокой частотой обновления. Разрешение экрана составит 1,5K пикселей. Смартфон будет оснащён флагманским процессором от MediaTek или Snapdragon. Заявленный объём аккумулятора в 6000 мАч обеспечит длительное время работы устройства без подзарядки.