Почему Galaxy Z Flip 6 не снимает видео с разрешением 8K?

Galaxy Z Flip 6 является значительным обновлением в серии складных телефонов Samsung. Одно из ключевых улучшений касается камеры: устаревшая 12-мегапиксельная матрица уступила место новому 50-мегапиксельному датчику, аналогичному тем, что используются в Galaxy Z Fold 6 и Galaxy S24.

Благодаря этому, качество съёмки Galaxy Z Flip 6 заметно улучшилось, особенно при слабом освещении. Хотя в этой модели и нет телеобъектива, за счёт повышенного количества мегапикселей, устройство способно делать чёткие снимки даже с двукратным зумом, включая портретный режим.

Samsung также улучшила возможности видеосъёмки. Z Flip 6 стал первым смартфоном в серии, который поддерживает запись видео в 4K качестве на скорости 60 кадров в секунду на всех камерах. Хотя 50-мегапиксельный датчик технически способен записывать видео в разрешении 8K, в данной модели функция ограничена до 4K. Официальных комментариев от Samsung на этот счёт нет, но предполагается, что ограничение связано с желанием избежать перегрева устройства.

Впервые в серии Galaxy Z Flip, модель оснащена системой охлаждения с испарительной камерой, что способствует более низким рабочим температурам. Несмотря на это, из-за компактных размеров, Flip 6 может нагреваться при интенсивном использовании более сильно, чем большие модели, например, Galaxy S24 Ultra.

Скорее всего, Samsung решила не реализовывать запись видео в 8K, чтобы обеспечить стабильную работу Galaxy Z Flip 6 в рамках безопасных тепловых лимитов. К тому же, видео в 8K занимают значительно больше места и быстрее расходуют заряд батареи, не предлагая при этом заметного улучшения качества по сравнению с 4K.

Источник — sammobile.com