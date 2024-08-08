Realme выпустит зарядку мощностью 300 Вт в этом месяце

Информация о том, что компания Realme готовит к презентации новую проводную зарядку на 300 Вт, подтвердилась. Ожидается, что эта технология будет представлена 14 августа на мероприятии в Китае. Новый прорыв в скорости зарядки опережает предыдущие достижения в 240 Вт, представленные в феврале текущего года. Однако в предварительных анонсах не упоминается о смартфоне с такой технологией.

Идея зарядки мощностью 300 Вт не является абсолютной новинкой Realme в индустрии смартфонов. Компания Redmi уже объявила о разработке аналогичной технологии, которая теоретически способна зарядить устройство от 0 до 100% всего за пять минут. Тем не менее, спустя 18 месяцев после анонса, рынок так и не увидел ее появления.

На данный момент Realme держит лидерство по скорости зарядки среди доступных в продаже смартфонов. Модель GT Neo 5, выпущенная на китайском рынке с поддержкой зарядки на 240 Вт, а затем представленная на международных рынках как Realme GT3, обещает зарядить мобильное устройство от 0 до 100% за 10 минут. Независимые тесты также подтвердили эти заявления: устройство заряжается от 2 до 100% всего за 11 минут и 16 секунд.

Предстоящее мероприятие Realme будет совпадать с празднованием Realme Fan Festival, который проводится в честь даты 28 августа 2018 года – дня, когда бренд выпустил свой первый смартфон в качестве независимого производителя.

Источник — weibo.com