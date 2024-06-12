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Ratchet & Clank: Rift Apart запустили на MacBook Pro M3 Max

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.06.2024
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Ratchet & Clank Rift Apart запустили на MacBook Pro M3 Max

Недавно стало известно, что Apple Game Porting Toolkit 2 отлично поддерживает набор инструкций AVX2. Современные игры, такие как Alan Wake 2 и Ratchet & Clank: Rift Apart, требуют этой поддержки для нормальной работы. Владелец MacBook Pro M3 Max продемонстрировал, что одна из этих игр отлично работает на его компьютере, но есть и другие причины, почему игра может показывать стабильную частоту кадров.

M3 Max оснащен минимум 36 ГБ оперативной памяти, что позволило без проблем запустить Ratchet & Clank: Rift Apart с включенной трассировкой лучей. В демонстрации Эндрю Цай на платформе X было показано, что Ratchet & Clank: Rift Apart обеспечивает впечатляющую частоту кадров на MacBook Pro M3 Max. В небольшом клипе видно, что при разрешении 1080p M3 Max отображает игру со скоростью 100 FPS, и все визуальные настройки максимальны. Счетчик производительности и графики в правом верхнем углу экрана показывает, что использование памяти приближается к 15 ГБ, а потребление памяти графического процессора — к 11 ГБ.

Ratchet & Clank Rift Apart на MacBook

Унифицированная архитектура ОЗУ позволяет разработчикам одинаково использовать системную память и память графического процессора. С учетом того, что M3 Max имеет 36 ГБ ОЗУ в базовой версии, этого достаточно для изменения графических настроек для достижения максимальных значений. В версии Ratchet & Clank: Rift Apart для ПК были замечены проблемы с производительностью, особенно с графическими процессорами, такими как RTX 3070 и RTX 3070 Ti с 8 ГБ видеопамяти. Даже с графическими процессорами, такими как RTX 3080 Ti с 12 ГБ видеопамяти GDDR6X, игра с трудом работает корректно при высоких разрешениях и максимальных настройках.

Эти различия показывают, что самым большим преимуществом M3 Max является наличие достаточного количества унифицированной оперативной памяти, которой могут воспользоваться разработчики. Хотя выделенные графические процессоры все еще имеют преимущество в производительности, приятно видеть, чего может достичь новейшая линейка Apple Silicon с помощью Game Porting Toolkit 2. Эндрю предоставил руководство по запуску этого инструмента, так что вы можете попробовать Ratchet & Clank: Rift Apart на своем Mac.

Источник — x.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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