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Игры для ПК, консолей и смартфонов

Объявлена дата выхода обновления Fallout 76 Skyline Valley

Мария Старкова Мария Старкова
10.06.2024
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Объявлена дата выхода обновления Fallout 76 Skyline Valley

Bethesda объявила о выходе обновления Fallout 76 под названием Skyline Valley, запланированного на 12 июня. Обновление будет доступно для игроков на Xbox, PlayStation и ПК. В нем содержатся два ключевых изменения, которые направлены на улучшение игрового процесса.

Одним из них является крупное расширение карты мира с новым регионом Шенандоа, вдохновлённым реальным национальным парком Шенандоа в Вирджинии, США. Игрокам Fallout 76 предстоит исследовать этот регион, раскрывая новые загадки, такие как местоположение Убежища 63 и причины грозы, нависшей над ними.

Также будет представлен новый тип гулей под названием The Lost, обитающих в Убежище 63. Кроме того, в обновлении появится возможность играть за Гуля, но это станет доступно лишь в начале 2025 года. Набор Lost Treasures Skyline Valley будет включать в себя различные предметы, такие как окраска силовой брони, реактивный ранец, рамка дисплея и другие элементы.

Источник — mysmartprice.com

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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