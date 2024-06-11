Лого сайта
Главная » Интернет и ПО » Apple имеет планы по внедрению Google Gemini в iOS 18
Интернет и ПО

Apple имеет планы по внедрению Google Gemini в iOS 18

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
11.06.2024
124 Просмотра 0
Apple имеет планы по сотрудничеству с Google Gemini

После основной презентации на WWDC 2024, где была представлена Apple Intelligence и подтверждено партнёрство с OpenAI для интеграции ChatGPT с Siri, старший вице-президент Крейг Федериги объявил о планах сотрудничества с другими языковыми моделями. В качестве примера он упомянул одну из компаний, с которыми Apple рассматривает возможность партнёрства.

«Мы с нетерпением ждем интеграции с другими моделями, такими как Google Gemini, в будущем», — сказал Федериги в ходе беседы после основной презентации. Он также отметил, что в настоящее время компании «нечего объявлять, но это наше общее направление».

ChatGPT от OpenAI станет первой сторонней моделью, которая будет интегрирована позднее в этом году. Apple заявляет, что пользователи смогут получить доступ к системе без необходимости регистрации учётной записи или оплаты премиальных услуг. Что касается интеграции этой платформы с обновлённой версией Siri для iOS 18, Федериги подтвердил, что голосовой помощник предупредит пользователя перед использованием своих собственных языковых моделей.

«Теперь вы можете делать это прямо через Siri, без необходимости использовать другие инструменты», — сказал Федериги. «Важно отметить, что Siri спросит вас перед тем, как обратиться к ChatGPT. С точки зрения конфиденциальности вы всегда будете иметь полный контроль и прозрачность».

Источник — techcrunch.com

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.