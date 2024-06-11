Главная » Интернет и ПО Apple имеет планы по внедрению Google Gemini в iOS 18 Интернет и ПО Apple имеет планы по внедрению Google Gemini в iOS 18 Анатолий Пшеницын 124 Просмотра

После основной презентации на WWDC 2024, где была представлена Apple Intelligence и подтверждено партнёрство с OpenAI для интеграции ChatGPT с Siri, старший вице-президент Крейг Федериги объявил о планах сотрудничества с другими языковыми моделями. В качестве примера он упомянул одну из компаний, с которыми Apple рассматривает возможность партнёрства.

«Мы с нетерпением ждем интеграции с другими моделями, такими как Google Gemini, в будущем», — сказал Федериги в ходе беседы после основной презентации. Он также отметил, что в настоящее время компании «нечего объявлять, но это наше общее направление».

ChatGPT от OpenAI станет первой сторонней моделью, которая будет интегрирована позднее в этом году. Apple заявляет, что пользователи смогут получить доступ к системе без необходимости регистрации учётной записи или оплаты премиальных услуг. Что касается интеграции этой платформы с обновлённой версией Siri для iOS 18, Федериги подтвердил, что голосовой помощник предупредит пользователя перед использованием своих собственных языковых моделей.

«Теперь вы можете делать это прямо через Siri, без необходимости использовать другие инструменты», — сказал Федериги. «Важно отметить, что Siri спросит вас перед тем, как обратиться к ChatGPT. С точки зрения конфиденциальности вы всегда будете иметь полный контроль и прозрачность».

Источник — techcrunch.com