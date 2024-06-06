Sony, похоже, начала удалять логотип 8K с коробок PS5

Изменения в упаковке PS5 от Sony: убрана маркировка 8K. Пользователь Reddit под ником «Roklobster1» обнаружил, что Sony исключила упоминание о поддержке 8K из упаковки PlayStation 5. Ранее на коробке консоли было указано, что она поддерживает 8K, 4K 120Hz и HDR. Новая версия PlayStation 5 Slim, выпущенная в конце 2023 года, все ещё содержит логотип 8K. В официальном FAQ от ноября 2020 года Sony утверждала, что PlayStation 5 совместима с 8K дисплеями при запуске и обещала будущее обновление для вывода 8K контента.

Тем не менее, несмотря на то, что PlayStation 5 технически способна рендерить в 8K, реальный вывод изображения осуществляется в 4K при 60 кадрах в секунду через HDMI 2.1. Спустя почти четыре года после релиза PlayStation 5, обещанное разрешение 8K так и не было реализовано, что, возможно, и привело к изменению упаковки. Официальных комментариев от Sony относительно этих изменений пока не поступало.

В последние месяцы ходят слухи о разработке PlayStation 5 Pro. Sony пока не анонсировала эту консоль, но согласно отчётам, она может быть на 45% мощнее оригинальной PlayStation 5. Неизвестно, будет ли PS5 Pro поддерживать 8K.

Sony объявила, что PlayStation 5 стала самой прибыльной консолью компании на сегодняшний день. Тем не менее, PlayStation 4 продолжает оставаться востребованной и составляет половину игрового портфолио Sony спустя более десяти лет после своего запуска.

Источник — techradar.com