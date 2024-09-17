Раскрыт новый патент Microsoft на умные очки AR

Microsoft, похоже, не отказалась от идеи разработки умных очков на базе Windows или Windows Holographic OS. В настоящее время компания получила патенты, одобренные в США и Европе.

На изображениях патента показаны умные очки с встроенными датчиками глубины и видимого света. Эти датчики собирают информацию о глубине окружающей среды и данные изображения, отправляя их в процессор. Одновременно они взаимодействуют с инерциальным измерительным блоком (IMU), собирая кинематические данные. Затем модели машинного обучения используют эти данные для оценки текущей и прошлой скорости движения, что позволяет точно рассчитывать положение объектов.

Эта технология Microsoft может значительно повысить точность позиционирования очков в условиях слабого освещения или плотного размещения объектов, например, в помещении. Таким образом, устройство больше не будет сильно зависеть от GPS или визуальных данных, что обеспечивает лучшие результаты.

Хотя патенты не гарантируют появление нового продукта, недавнее увеличение числа патентных заявок Microsoft на очки AR свидетельствует о том, что компания все еще проявляет интерес к разработке умных очков в стиле Hololens, основанных на искусственном интеллекте.

Новые патенты Microsoft указывают на продолжение работы над умными очками с передовыми технологиями. В будущем мы, возможно, увидим устройства, которые используют эти инновации для улучшения пользовательского опыта.

Источник — ithome.com