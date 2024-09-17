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Функция Circle to Search появится на телефонах Xiaomi с серией 14T

Мария Старкова Мария Старкова
17.09.2024
2 Просмотра 0
Функция Circle to Search появится на телефонах Xiaomi с серией 14T

До сих пор функция Circle to Search в Android была доступна только на телефонах Samsung и Pixel, но это скоро изменится. Xiaomi планирует представить серию Xiaomi 14T 26 сентября, и новая утечка рекламных материалов показывает, что эти устройства будут поддерживать функцию Circle to Search.

Функция Circle to Search позволяет пользователям быстро получать информацию о любом объекте на экране, просто обведя его. Кроме того, телефон будет оснащен другими функциями Gemini, такими как AI Notes, AI Interpreter, AI Subtitles и AI Voice Recorder.

Согласно последним данным, Xiaomi 14T будет работать на чипсете MediaTek Dimensity 8300 Ultra. Ожидается, что телефон предложит 12 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью карты microSD. Однако слот для второй SIM-карты будет отсутствовать.

Аккумулятор ёмкостью 5000 мАч поддерживает технологию Xiaomi HyperCharge мощностью 45 Вт, что позволяет зарядить телефон от 0 до 100% всего за 45 минут.

Камера Xiaomi 14T обещает быть конкурентоспособной. Ожидается, что сзади будет установлена система из трёх камер, возглавляемая 50-мегапиксельным датчиком Sony IMX906 с оптической стабилизацией изображения (OIS). Также будут 50-мегапиксельный телеобъектив и 12-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик. Фронтальная камера будет 32-мегапиксельной.

Дисплей телефона будет 6,67-дюймовой OLED-панелью с разрешением 2712 x 1120 пикселей. Устройство будет работать под управлением пользовательского интерфейса Xiaomi HyperOS на базе Android 14 и будет иметь защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Серия Xiaomi 14T обещает множество инновационных функций и мощное аппаратное обеспечение, что делает её привлекательным выбором для пользователей, ищущих современные и функциональные смартфоны.

Источник — gizmochina.com

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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