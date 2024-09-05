Qualcomm, Samsung и Google работают над созданием AR-очков

Генеральный директор Qualcomm Криштиану Амон сообщил, что компания активно сотрудничает с Samsung и Google над созданием новых очков смешанной реальности, которые будут синхронизироваться со смартфонами. Это устройство будут отличаться от гарнитуры Apple Vision Pro.

Qualcomm акцентирует внимание на смешанной реальности как на ключевой сфере бизнеса, стремясь к диверсификации своих разработок. Компания разработала специализированный чип Snapdragon AR1 Gen 1, предназначенный для умных очков.

Современные чипы Qualcomm позволяют приложениям искусственного интеллекта работать непосредственно на устройствах, минуя необходимость обработки данных в облаке. Амон говорит, что в будущем искусственный интеллект будет функционировать как на локальных устройствах, так и в облаке, включая очки и смартфоны, что обеспечит совершенно новый пользовательский опыт.

Аналитики прогнозируют, что в текущем году будет произведено 9,7 миллиона гарнитур виртуальной и смешанной реальности, что значительно меньше ожидаемых объёмов продаж смартфонов — 1,23 миллиарда единиц. Амон считает, что для достижения массового распространения устройств смешанной реальности необходимо, чтобы они были внешне неотличимы от обычных или солнцезащитных очков.

Хотя подробности сотрудничества между Qualcomm, Samsung и Google пока остаются не раскрытыми, глава мобильного подразделения Samsung Т. Ро намекнул на предстоящий анонс новой платформы смешанной реальности уже в этом году. Предполагается, что это будет программный продукт, однако Ро не стал углубляться в детали.

Источник — ithome.com