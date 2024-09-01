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Qualcomm незаметно представила чипсет Snapdragon 6 Gen 3

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
01.09.2024
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Qualcomm незаметно представила чипсет Snapdragon 6 Gen 3

Компания Qualcomm незаметно расширила свою линейку чипсетов, представив новый Snapdragon 6 Gen 3. Этот чип, изготовленный по 4-нанометровому техпроцессу, занимает более высокое место в линейке, чем Snapdragon 6s Gen 3, анонсированный в июне 2024 года, который, по сути, был переименованным Snapdragon 695.

6 Gen 3 во многом похож на 7s Gen 2, представленный в сентябре 2023 года, но имеет более низкие тактовые частоты и слабую поддержку дисплея. В состав нового чипсета входят четыре ядра Arm Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и четыре ядра Arm Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц. Для сравнения, у Snapdragon 7s Gen 2 ядра Cortex-A55 работают на частоте до 1,95 ГГц. Оба чипа оснащены графическим процессором Adreno 710.

В презентации Qualcomm подчеркивается, что Snapdragon 6 Gen 3 превосходит 6 Gen 1, анонсированный в сентябре 2022 года, на 10% по производительности центрального процессора, на 30% по графической производительности и на 20% по вычислениям с использованием искусственного интеллекта.

Особое внимание уделено встроенному блоку искусственного интеллекта AI Engine, который поддерживает функции смарт-камеры и распознавание голоса, а также работает в связке с Qualcomm Sensing Hub.

Кроме того, Snapdragon 6 Gen 3 оснащён 5G-модемом со скоростью загрузки до 2,9 Гбит/с, поддержкой Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Чип также поддерживает оперативную память LPDDR5 с частотой 3200 МГц.

Максимальное разрешение камеры, поддерживаемое 6 Gen 3, составляет 200 Мп. Однако для функций, таких как многокадровое шумоподавление и мгновенная съемка без задержки затвора, поддерживается только одна 48-мегапиксельная камера, двойная камера 32+16 Мп или тройная камера 16+16+16 Мп.

Отличие Snapdragon 6 Gen 3 от 7s Gen 2 также заключается в поддержке дисплея: частота обновления ограничена 120 Гц вместо 144 Гц при разрешении Full HD.

Источник — mobiili.fi

Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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