HONOR Magic V3 обогнал Galaxy Z Fold 6 ещё до выхода

Samsung стал пионером складных телефонов, совершив революцию в индустрии, что привлекло внимание других производителей к этой категории. Однако, несмотря на первоначальное лидерство, позиции южнокорейского гиганта на рынке складных телефонов начали ослабевать из-за усиливающейся конкуренции.

Хотя Samsung внёс значительные изменения в Galaxy Z Fold 6, ожидая, что он станет спасителем компании, этого оказалось недостаточно для противостояния растущей конкуренции. И теперь похоже, что HONOR, с выходом Magic V3, занял лидирующие позиции. Новый отчёт показывает, что HONOR обошёл Samsung по продажам ещё до официального запуска своего самого тонкого складного устройства.

После того как Galaxy Z Fold 6 не оправдал ожиданий, Samsung начал разработку Galaxy Z Fold Special Edition, более тонкой версии смартфона с улучшенными камерами. Однако, несмотря ещё только на предстоящий выпуск, HONOR Magic V3 уже привлекает огромное внимание. По данным агентства Counterpoint Research, китайской компании удалось занять лидирующие позиции на европейском рынке, представив самый тонкий складной телефон ещё до его официального релиза на выставке IFA 2024. С толщиной 9,2 мм, HONOR Magic V3 является самым тонким складным телефоном, превосходя даже специальную версию Z Fold.

Исследование также показывает, что Samsung сталкивается с проблемами не только в Европе, но и в Китае, где лидируют Huawei и другие местные бренды. Присутствие HONOR во втором квартале 2024 года активно росло на рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличив мировые поставки складных устройств на 455%. Magic V2 стал самым продаваемым складным устройством типа Fold во всех регионах, кроме Китая, где доминирует Huawei.

С появлением HONOR Magic V3 и других конкурентов, Samsung, возможно, придётся сосредоточиться на внедрении революционных обновлений и изменении ценовой стратегии, чтобы сохранить свои позиции на рынке.