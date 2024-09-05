Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » HONOR Magic V3 обогнал Galaxy Z Fold 6 ещё до выхода
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

HONOR Magic V3 обогнал Galaxy Z Fold 6 ещё до выхода

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
05.09.2024
7 Просмотров 0
HONOR Magic V3 обогнал Galaxy Z Fold 6 ещё до выхода

Samsung стал пионером складных телефонов, совершив революцию в индустрии, что привлекло внимание других производителей к этой категории. Однако, несмотря на первоначальное лидерство, позиции южнокорейского гиганта на рынке складных телефонов начали ослабевать из-за усиливающейся конкуренции.

Хотя Samsung внёс значительные изменения в Galaxy Z Fold 6, ожидая, что он станет спасителем компании, этого оказалось недостаточно для противостояния растущей конкуренции. И теперь похоже, что HONOR, с выходом Magic V3, занял лидирующие позиции. Новый отчёт показывает, что HONOR обошёл Samsung по продажам ещё до официального запуска своего самого тонкого складного устройства.

После того как Galaxy Z Fold 6 не оправдал ожиданий, Samsung начал разработку Galaxy Z Fold Special Edition, более тонкой версии смартфона с улучшенными камерами. Однако, несмотря ещё только на предстоящий выпуск, HONOR Magic V3 уже привлекает огромное внимание. По данным агентства Counterpoint Research, китайской компании удалось занять лидирующие позиции на европейском рынке, представив самый тонкий складной телефон ещё до его официального релиза на выставке IFA 2024. С толщиной 9,2 мм, HONOR Magic V3 является самым тонким складным телефоном, превосходя даже специальную версию Z Fold.

Исследование также показывает, что Samsung сталкивается с проблемами не только в Европе, но и в Китае, где лидируют Huawei и другие местные бренды. Присутствие HONOR во втором квартале 2024 года активно росло на рынках Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, увеличив мировые поставки складных устройств на 455%. Magic V2 стал самым продаваемым складным устройством типа Fold во всех регионах, кроме Китая, где доминирует Huawei.

С появлением HONOR Magic V3 и других конкурентов, Samsung, возможно, придётся сосредоточиться на внедрении революционных обновлений и изменении ценовой стратегии, чтобы сохранить свои позиции на рынке.

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.