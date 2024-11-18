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Casio выпустят гибрид смарт-кольца и смарт-часов

Мария Старкова Мария Старкова
18.11.2024
5 Просмотров 0
Casio выпустят гибрид смарт-кольца и смарт-часов

Задумываетесь о покупке умных часов или стильного умного кольца? Новые Casio CRW-001-1JR предлагают уникальное решение – это умные часы в форме кольца для пальца. Однако, есть один нюанс: пока они доступны только в Японии, родине Casio. Цена составляет примерно 130 долларов США.

Эти часы-кольцо – это, скорее, стильный аксессуар, выпущенный в честь 50-летия Casio в сфере цифровых часов, чем полноценные умные часы. Не ждите от них функций фитнес-трекинга или уведомлений со смартфона. Но есть и полезные функции: отображение времени в двух часовых поясах, секундомер, будильник (с мигающим экраном вместо звука) и светодиодная подсветка. Размер кольца – 10,5 (США), но в комплекте есть прокладки для пальцев меньшего размера. Регулировка размера, к сожалению, отсутствует.

Дизайн CRW-001-1JR вдохновлен классической моделью Casio GMW-B5000, корпус выполнен из нержавеющей стали. Управление осуществляется тремя функциональными кнопками. Вес составляет 16 граммов, что несколько больше, чем у некоторых аналогов, например, Samsung Galaxy Ring (максимум 3 грамма). Часы обладают водонепроницаемостью, достаточной для повседневного использования, и работают от одной батарейки в течение двух лет.

В целом, Casio CRW-001-1JR – это интересная новинка, которая может стать началом новой категории носимых устройств. Продажи стартуют в начале декабря, но запасы в Японии могут быть ограничены.

Источник — techradar

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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