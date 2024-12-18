Появились новые слухи о компоновке камер iPhone 17

Слухи о расположении камер iPhone 17 гуляют уже давно. Многие ожидали радикальных изменений и даже появления горизонтальной полосы камер вместо привычного треугольника. Однако, свежая информация от инсайдера Setsuna Digital на Weibo немного меняет картину. Хотя дизайн задней панели iPhone 17 Pro и претерпит изменения, расположение камер, по его данным, останется треугольным, а не горизонтальным, как показывают некоторые изображения в сети.

Большинство утечек исходят от разных компаний, участвующих в производстве компонентов для iPhone 17 Pro. Важно помнить, что на данный момент информации очень много и не вся она подтверждена. Напомним, что треугольная компоновка камер появилась ещё с iPhone 11 Pro, и Apple выбрала ее для размещения более крупных и мощных датчиков. iPhone 17 Pro, несомненно, получит усовершенствованную систему камер в аппаратном смысле. Однако, окончательный дизайн пока остаётся загадкой. Опубликованные ранее изображения с горизонтальной полосой камер могут относится другой модели или вовсе быть фейком.

У Setsuna Digital, автора данной утечки, довольно неплохая репутация. Он успешно предсказал характеристики аккумулятора iPhone 16 Pro и делился точной информацией об iPhone 14, 15, iPad Air и iPad Pro. Поэтому его слова заслуживают внимания, хотя окончательную ясность мы получим лишь ближе к релизу. Сейчас же ситуация с дизайном iPhone 17 остаётся неоднозначной, и надо ждать более достоверных данных.