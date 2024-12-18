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Появились новые слухи о компоновке камер iPhone 17

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.12.2024
735 Просмотров 0
Появились новые слухи о компоновке камер iPhone 17

Слухи о расположении камер iPhone 17 гуляют уже давно. Многие ожидали радикальных изменений и даже появления горизонтальной полосы камер вместо привычного треугольника. Однако, свежая информация от инсайдера Setsuna Digital на Weibo немного меняет картину. Хотя дизайн задней панели iPhone 17 Pro и претерпит изменения, расположение камер, по его данным, останется треугольным, а не горизонтальным, как показывают некоторые изображения в сети.

Большинство утечек исходят от разных компаний, участвующих в производстве компонентов для iPhone 17 Pro. Важно помнить, что на данный момент информации очень много и не вся она подтверждена. Напомним, что треугольная компоновка камер появилась ещё с iPhone 11 Pro, и Apple выбрала ее для размещения более крупных и мощных датчиков. iPhone 17 Pro, несомненно, получит усовершенствованную систему камер в аппаратном смысле. Однако, окончательный дизайн пока остаётся загадкой. Опубликованные ранее изображения с горизонтальной полосой камер могут относится другой модели или вовсе быть фейком.

iPhone 17 горизонтальные камеры

У Setsuna Digital, автора данной утечки, довольно неплохая репутация. Он успешно предсказал характеристики аккумулятора iPhone 16 Pro и делился точной информацией об iPhone 14, 15, iPad Air и iPad Pro. Поэтому его слова заслуживают внимания, хотя окончательную ясность мы получим лишь ближе к релизу. Сейчас же ситуация с дизайном iPhone 17 остаётся неоднозначной, и надо ждать более достоверных данных.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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