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iPhone 17 может получить горизонтальную компоновку камер

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.12.2024
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В сети появились новые интересные слухи о дизайне будущих iPhone 17. и Android-смартфонов 2024 года. Инсайдер DigitalChatStation утверждает, что все модели iPhone семнадцатой серии получат новую горизонтальную компоновку тройной камеры. Пока неизвестны точные подробности расположения объективов. Но такая конструкция будет применена и ко многим новым Android-смартфонам в следующем году.

Ранее издание The Information сообщало о значительных изменениях в дизайне iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Впервые в истории линейки Pro Apple вернётся к алюминиевым рамкам. Компания откажется от титана, используемого в iPhone 15 Pro и более новых моделях. Это решение снизит премиальность материалов, но, возможно, повлияет на стоимость.

Задняя панель всех семнадцатых iPhone получит комбинированный дизайн: верхняя часть из алюминия с прямоугольным выступом камеры, а нижняя – из стекла для беспроводной зарядки. Выступ камеры у iPhone 17 Pro будет значительно больше, чем у предшественников. Такие, изменения в дизайне обещают быть заметными и коснутся как iPhone, так и многих Android-флагманов 2024 года.

Вообще, горизонтальное расположение камер имеет логический смысл. Это может быть связано с удобством записи пространственного видео для гарнитуры Vision Pro. Так как именно для этих целей, Apple в этом году изменила компоновку камер базового iPhone с диагональной в 15, на горизонтальную в 16.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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