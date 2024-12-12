iPhone 17 может получить горизонтальную компоновку камер

В сети появились новые интересные слухи о дизайне будущих iPhone 17. и Android-смартфонов 2024 года. Инсайдер DigitalChatStation утверждает, что все модели iPhone семнадцатой серии получат новую горизонтальную компоновку тройной камеры. Пока неизвестны точные подробности расположения объективов. Но такая конструкция будет применена и ко многим новым Android-смартфонам в следующем году.

Ранее издание The Information сообщало о значительных изменениях в дизайне iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max. Впервые в истории линейки Pro Apple вернётся к алюминиевым рамкам. Компания откажется от титана, используемого в iPhone 15 Pro и более новых моделях. Это решение снизит премиальность материалов, но, возможно, повлияет на стоимость.

Задняя панель всех семнадцатых iPhone получит комбинированный дизайн: верхняя часть из алюминия с прямоугольным выступом камеры, а нижняя – из стекла для беспроводной зарядки. Выступ камеры у iPhone 17 Pro будет значительно больше, чем у предшественников. Такие, изменения в дизайне обещают быть заметными и коснутся как iPhone, так и многих Android-флагманов 2024 года.

Вообще, горизонтальное расположение камер имеет логический смысл. Это может быть связано с удобством записи пространственного видео для гарнитуры Vision Pro. Так как именно для этих целей, Apple в этом году изменила компоновку камер базового iPhone с диагональной в 15, на горизонтальную в 16.