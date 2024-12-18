Лого сайта
Главная » Смартфоны и телефоны » Samsung представит 4 новые модели смартфонов Galaxy S25
Смартфоны и телефоныЭлектроника и техника

Samsung представит 4 новые модели смартфонов Galaxy S25

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
18.12.2024
2 Просмотра 0
Samsung представит 4 новые модели смартфонов Galaxy S25

Не секрет, что серия смартфонов Samsung Galaxy S25 скоро выйдет. Дата презентации намечена на 22 января 2025 года. Это подтверждают многочисленные слухи, и даже инсайдер Эван Бласс опубликовал изображение с анонсом мероприятия Samsung Galaxy Unpacked.

Интересно, что на этом изображении намекается на возможное появление четырёх моделей в серии S25, хотя обычно Samsung выпускает три: стандартный Galaxy S25, модель S25+ и флагманский S25 Ultra. Поговаривают о появлении ещё одной модели – Galaxy S25 Slim, но пока нет никаких подтверждений, ни по оборудованию, ни по программному обеспечению. Так что информация о четырёх устройствах остаётся под вопросом.

Тем не менее, о некоторых характеристиках будущих S25 уже известно достаточно много. Например, в европейских версиях S25 и S25+ будет использоваться процессор Samsung Exynos 2500, основная камера будет иметь разрешение 50 Мп, а фронтальная – 12 Мп. Ёмкость батарей составит 4000 мАч (S25) и 4900 мАч (S25+). Цветовая гамма будет достаточно широкой: серебристый, темно-синий, светло-голубой и зелёный, а также эксклюзивные цвета от Samsung – чёрный, красный и розовое золото.

Galaxy S25 Ultra получит 6,8-дюймовый экран и процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite (только для европейского рынка). Основная камера будет 200 Мп, дополненная 50-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным увеличением, 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным увеличением и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Ёмкость батареи – 5000 мАч, и, конечно же, будет встроенный стилус S Pen.

Все модели получат поддержку искусственного интеллекта Galaxy AI и будут поддерживаться Samsung в течение семи лет, до начала 2032 года.

Что касается цен, то, согласно предварительным данным, в Европе они будут примерно такими же, как у серии Galaxy S24 в начале 2024 года: Galaxy S25 – от 899 евро, S25+ – от 1149 евро, S25 Ultra – от 1449 евро. Предзаказы, вероятно, начнутся 22 января, а поставки – вскоре после этого.

Источник — galaxyclub

Тэги:

Анатолий Пшеницын
Перейти в профиль Анатолий Пшеницын

С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.