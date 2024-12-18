Samsung представит 4 новые модели смартфонов Galaxy S25

Не секрет, что серия смартфонов Samsung Galaxy S25 скоро выйдет. Дата презентации намечена на 22 января 2025 года. Это подтверждают многочисленные слухи, и даже инсайдер Эван Бласс опубликовал изображение с анонсом мероприятия Samsung Galaxy Unpacked.

Интересно, что на этом изображении намекается на возможное появление четырёх моделей в серии S25, хотя обычно Samsung выпускает три: стандартный Galaxy S25, модель S25+ и флагманский S25 Ultra. Поговаривают о появлении ещё одной модели – Galaxy S25 Slim, но пока нет никаких подтверждений, ни по оборудованию, ни по программному обеспечению. Так что информация о четырёх устройствах остаётся под вопросом.

Тем не менее, о некоторых характеристиках будущих S25 уже известно достаточно много. Например, в европейских версиях S25 и S25+ будет использоваться процессор Samsung Exynos 2500, основная камера будет иметь разрешение 50 Мп, а фронтальная – 12 Мп. Ёмкость батарей составит 4000 мАч (S25) и 4900 мАч (S25+). Цветовая гамма будет достаточно широкой: серебристый, темно-синий, светло-голубой и зелёный, а также эксклюзивные цвета от Samsung – чёрный, красный и розовое золото.

Galaxy S25 Ultra получит 6,8-дюймовый экран и процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite (только для европейского рынка). Основная камера будет 200 Мп, дополненная 50-мегапиксельным телеобъективом с 5-кратным увеличением, 10-мегапиксельным телеобъективом с 3-кратным увеличением и 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Ёмкость батареи – 5000 мАч, и, конечно же, будет встроенный стилус S Pen.

Все модели получат поддержку искусственного интеллекта Galaxy AI и будут поддерживаться Samsung в течение семи лет, до начала 2032 года.

Что касается цен, то, согласно предварительным данным, в Европе они будут примерно такими же, как у серии Galaxy S24 в начале 2024 года: Galaxy S25 – от 899 евро, S25+ – от 1149 евро, S25 Ultra – от 1449 евро. Предзаказы, вероятно, начнутся 22 января, а поставки – вскоре после этого.

Источник — galaxyclub