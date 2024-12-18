Nintendo планирует продать огромное количество консолей Switch 2

Nintendo Switch 2, судя по утечкам, выйдет в начале или середине 2025 года. Аналитики DFC Intelligence прогнозируют, что её продажи в первый год значительно превзойдут показатели оригинальной Switch. Ожидается, что в 2025 году будет продано от 15 до 17 миллионов консолей. Switch 2, как единственная из главных игровых приставок, получившая крупное обновление в следующем году, будет иметь значительное конкурентное преимущество.

Для сравнения, оригинальная Switch за первый год разошлась тиражом в 15,5 миллионов экземпляров. Хотя стоит отметить, что релиз оригинальной консоли состоялся 3 марта, а финансовый год Nintendo заканчивается 31 марта. За первые 28 дней продаж было реализовано более 2 миллионов Switch. Даже учитывая конкуренцию со стороны Steam Deck и других портативных игровых ПК на Windows, Switch 2 имеет все шансы повторить, а возможно и превзойти, успех своего предшественника. Пик продаж оригинальной Switch пришёлся на 2021 год, когда было продано около 29 миллионов консолей. Разумеется, ситуация на рынке тогда отличалась от нынешней. В частности, на продажи позитивно повлияла пандемия COVID-19.

Прогноз DFC Intelligence базируется на общедоступной информации и экспертных оценках. Оригинальная Switch, выпущенная в марте 2017 года, стала новым гибридом портативной и стационарной консоли с поддержкой многопользовательской игры на разделенном экране. Успех Switch во многом объясняется наличием у Nintendo сильной библиотеки игр. Switch 2, в свою очередь, будет обратно совместима с играми для оригинальной консоли. Это должно привлечь пользователей к обновлению, дополнительно стимулируя продажи.