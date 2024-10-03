Похоже, раскрыты даты запуска Xiaomi 15 и HONOR Magic 7

Сведения о датах презентаций новейших флагманских серий Xiaomi 15 и HONOR Magic 7 были разглашены благодаря авторитетному источнику в мире технологий, Fixed Focus Digital. Начнем с новинок от Xiaomi. По всей видимости, Xiaomi 15 может быть представлен ранее ожидаемого срока. Ранее предполагалось, что дата запуска была официально подтверждена Xiaomi недавно, но компания лишь анонсировала появление нового чипсета Qualcomm. В этом контексте упоминался Snapdragon 8 Elite – предположительно, так будет называться новый флагманский процессор Qualcomm, отходящий от привычной номенклатуры Snapdragon 8 Gen 4.

В официальном сообщении Xiaomi действительно упомянула серию Xiaomi 15 и дату, однако акцент делался не на смартфонах бренда. Скорее всего, презентация не состоится 24 октября. Согласно полученной информации, серия Xiaomi 15 будет выпущена до официального релиза флагманского процессора Qualcomm и их можно ожидать уже 20 октября.

Представляется, что Xiaomi анонсирует смартфоны на базе Snapdragon 8 Elite до того, как процессор будет представлен официально. Это не удивительно, ведь представители Xiaomi подтвердили, что их компания будет первой, кто начнет использовать новый чип. Ожидается, что Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Pro будут представлены на запуске бренда, тогда как 15 Ultra, вероятно, появится в следующем году. Стоит отметить, что данное мероприятие пройдет в Китае, а глобальный релиз последует позже.

Что касается серии HONOR Magic 7, то, согласно информации, они поступят в продажу через 10 дней после Xiaomi, то есть 30 октября. Это соответствует предыдущим слухам о том, что телефоны могут быть выпущены в конце октября. Подобно Xiaomi, презентация HONOR также запланирована в Китае, но ожидается, что новинки также будут доступны на международном рынке. На мероприятии планируется официально представить HONOR Magic 7 и Magic 7 Pro.

Источник — androidheadlines.com