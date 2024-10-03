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Выпущено новое кольцо Oura Ring 4 с повышенной точностью

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
03.10.2024
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Выпущено новое кольцо Oura Ring 4 с повышенной точностью

Компания Oura сегодня представила новинку в линейке умных аксессуаров — смарт-кольцо Oura Ring 4. Изготовленное полностью из титана, оно отличается улучшенной точностью измерений и обновлённым дизайном приложения. Благодаря новому алгоритму, точность измерения уровня кислорода в крови возросла на 30% по сравнению с предыдущей моделью Oura Ring 3, а также улучшено отслеживание сердечного ритма.

Новая функция «Smart Sensing» обеспечивает более высокую точность данных, адаптируясь к уникальной форме пальца пользователя.

Дизайн кольца стал более изящным, а благодаря расширению ассортимента до 12 размеров, от 4 до 15, оно теперь подходит большему количеству пользователей. Ранее размерный ряд ограничивался диапазоном от 6 до 13. Решение о расширении размерного ряда было принято после того, как анализ демографических данных показал, что женщины в возрасте около 20 лет стали самым быстрорастущим сегментом клиентов Oura.

Производитель также увеличил срок службы батареи до восьми дней. В приложении Oura появился новый интерфейс с тремя вкладками: «Сегодня», «Жизненно важные показатели» и «Мое здоровье», что упрощает навигацию и обеспечивает понятное представление о состоянии здоровья на ежедневной и долгосрочной основе. Среди новых функций — автоматическое распознавание более чем 40 видов физической активности, улучшенный мониторинг стресса и инструмент для прогнозирования «Окна фертильности» для женщин желающих забеременеть.

Oura Ring 4 предлагается по цене 349 долларов в шести цветовых вариантах: золотистый, розовое золото, матовое серебро, стелс, черный и серебристый. Начало отгрузки запланировано на 15 октября. Стоит отметить, что продукт предлагается с подпиской, стоимость которой составляет 5,99 в месяц или 69,99 в год, после бесплатного месячного пробного периода.

Источник — macrumors.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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