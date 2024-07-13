Почему у Apple нет складного смартфона? Мнение главы HONOR

Сегодня поклонники Android имеют возможность выбора из большого количества производителей при покупке складных смартфонов. В то время как аналогичный продукт от Apple все еще не появился на рынке. В свежем интервью глава HONOR Чжао Мин выразил свое мнение по этому вопросу.

В ходе недавней презентации новых моделей HONOR Magic V3 и Magic Vs3, Чжао Мин в беседе с журналистами отметил, что HONOR стремится удовлетворить запросы потребителей, предлагая инновационные складные устройства. В качестве ключевых аспектов, требующих внимания, он выделил толщину, вес, прочность механизма складывания и экрана.

Касаясь темы отсутствия складного iPhone, он предположил, что Apple, возможно, столкнулась с определенными сложностями в дизайне и производстве. «Если Apple решит выпустить такое устройство через 26 лет, это будет свидетельствовать об их уверенности в перспективности этого сегмента. Так почему бы не сделать это прямо сейчас? Видимо, они столкнулись с трудностями в создании качественного складного экрана», – считает Чжао Мин.

Высказываясь о продукции HONOR, он подчеркнул, что их цель — не просто создать складной телефон сопоставимой толщины и веса с конкурентами, но и предложить решения, улучшающие надежность за счет новых материалов.

Далее он добавил, что HONOR стремится не только к минимализации габаритов устройств, но и к обеспечению дополнительной ценности для пользователей. Складные телефоны с идеальной синхронизацией внутреннего и внешнего экранов способны предоставить уникальный пользовательский опыт, недоступный в классических моноблок-смартфонах. Интеграция искусственного интеллекта также может значительно расширить возможности многозадачности в складных устройствах.

Источник — mydrivers.com