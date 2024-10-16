Первыми Android 15 получат предыдущие модели Pixel

Google официально выпустила стабильную версию Android 15 для смартфонов Pixel. Первыми обновление получили некоторые модели Pixel, массовый релиз ожидается в течение недели.

В первую очередь обновление получат: Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel 8, Pixel 8 Pro, Pixel 8a, Pixel 9, Pixel 9 Pro XL, Pixel Fold, Pixel Tablet. Обновление для Pixel 9 Pro и Pixel 9 Pro Fold стоит ожить немного позже.

В Android 15 Google представила функцию «Защита от кражи». Используя алгоритмы искусственного интеллекта, устройство может само понять, что его украли. После этого оно будет автоматически заблокировано. Таким образом, злоумышленник не сможет получить доступ к конфиденциальной информации.

Кроме того, Google также ужесточил требования к аутентификации для ключевых операций, таких как извлечение SIM-карты или отключение функции «Найти мое устройство». Если пользователю не удается пройти аутентификацию несколько раз, устройство автоматически блокируется для предотвращения несанкционированных операций.

Стоит отметить, что Android 15 глубоко интегрирован с большой моделью Google Gemini. На основе технологии искусственного интеллекта устройства Pixel могут интеллектуально обнаруживать мошеннические вызовы. Благодаря модели Gemini устройство может отслеживать конфиденциальные слова во время звонков в режиме реального времени и отправлять пользователям своевременные напоминания, чтобы обеспечить безопасность ежедневных звонков.

Источник — mydrivers.com