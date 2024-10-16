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Генеральный директор HONOR засветил дизайн Magic 7 Pro до презентации

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
16.10.2024
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Генеральный директор HONOR засветил дизайн Magic7 Pro до презентации

Уже известно, что презентация серии смартфонов HONOR Magic 7 запланированная на 30 октября. В то же время, на недавнем интервью генеральный директор HONOR, Чжао Мин, показал из своих рук журналистам флагманскую модель линейки — Magic 7 Pro. Он также продемонстрировал AI-функции смартфона, на китайском языке.

Изображения демонстрируют переднюю панель устройства, в то время как задняя часть скрыта под защитным чехлом. Важно отметить, что представленная модель — это именно Magic 7 Pro, а не базовая модель Magic 7.

На представленных изображениях отчетливо виден вырез в форме таблетки в верхней части дисплея, подобный тому, что был у HONOR Magic 6 Pro. Защитный чехол затрудняет определение типа дисплея – плоский или изогнутый. Однако предполагается, что HONOR будет использовать на этот раз плоский экран, возможно, с микроизогнутыми краями, сохраняя при этом ощущение практически плоской поверхности.

экран HONOR Magic7 Pro

Возвращение функции 3D-сканирования лица считается практически гарантированным, благодаря наличию выреза в форме таблетки. Успешный опыт использования этой функции в Magic 6 Pro гарантирует её присутствие в новой модели.

Задняя панель HONOR Magic 7 Pro была скрыта под чехлом, предоставляя лишь ограниченную информацию. Видны несколько вырезов, предполагающих наличие как минимум двух камер, хотя ожидается три. Вероятно, это сделано намеренно, чтобы скрыть дизайн. Однако очевидно наличие большого блока камер.

В ходе интервью Чжао Мин также коснулся вопроса использования в HONOR Magic 7 чипов Kirin от Huawei. Он заявил о низкой вероятности использования данного решения в ближайшем будущем, несмотря на ожидания многих пользователей. Мин подчеркнул, что возможность интеграции чипов Kirin в смартфоны HONOR в краткосрочной перспективе маловероятна.

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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