Генеральный директор HONOR засветил дизайн Magic 7 Pro до презентации

Уже известно, что презентация серии смартфонов HONOR Magic 7 запланированная на 30 октября. В то же время, на недавнем интервью генеральный директор HONOR, Чжао Мин, показал из своих рук журналистам флагманскую модель линейки — Magic 7 Pro. Он также продемонстрировал AI-функции смартфона, на китайском языке.

Изображения демонстрируют переднюю панель устройства, в то время как задняя часть скрыта под защитным чехлом. Важно отметить, что представленная модель — это именно Magic 7 Pro, а не базовая модель Magic 7.

На представленных изображениях отчетливо виден вырез в форме таблетки в верхней части дисплея, подобный тому, что был у HONOR Magic 6 Pro. Защитный чехол затрудняет определение типа дисплея – плоский или изогнутый. Однако предполагается, что HONOR будет использовать на этот раз плоский экран, возможно, с микроизогнутыми краями, сохраняя при этом ощущение практически плоской поверхности.

Возвращение функции 3D-сканирования лица считается практически гарантированным, благодаря наличию выреза в форме таблетки. Успешный опыт использования этой функции в Magic 6 Pro гарантирует её присутствие в новой модели.

Задняя панель HONOR Magic 7 Pro была скрыта под чехлом, предоставляя лишь ограниченную информацию. Видны несколько вырезов, предполагающих наличие как минимум двух камер, хотя ожидается три. Вероятно, это сделано намеренно, чтобы скрыть дизайн. Однако очевидно наличие большого блока камер.

В ходе интервью Чжао Мин также коснулся вопроса использования в HONOR Magic 7 чипов Kirin от Huawei. Он заявил о низкой вероятности использования данного решения в ближайшем будущем, несмотря на ожидания многих пользователей. Мин подчеркнул, что возможность интеграции чипов Kirin в смартфоны HONOR в краткосрочной перспективе маловероятна.