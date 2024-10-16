iPad mini 7 получил увеличенную производительность, память, USB-C и кое-что еще

Apple представила долгожданное обновление своего компактного планшета — iPad mini 7. Новая модель предлагает значительное улучшение производительности благодаря мощному процессору A17 Pro, впервые представленному в iPhone 15 Pro.

Основные характеристики

A17 Pro обеспечивает до 30% прироста скорости работы процессора и до 25% увеличения производительности графического процессора по сравнению с iPad mini 6. Это делает его идеальным для ресурсоёмких задач, таких как редактирование фото и видео высокого разрешения, игры с реалистичной графикой и приложения дополненной реальности.

Помимо повышения производительности, iPad mini 7 получил увеличенный объём базовой памяти. Теперь память начинается с 128 ГБ, что вдвое больше, чем у предшественника. Дизайн планшета остался прежним. Компактный 8,3-дюймовый дисплей Liquid Retina с технологией True Tone и яркостью 500 нит. Однако внутри произошли значительные изменения. Улучшена поддержка беспроводных сетей. Wi-Fi 6E обеспечивает вдвое более высокую скорость. Модели с сотовой связью поддерживают 5G и только eSIM. Скорость передачи данных через порт USB-C также увеличена.

iPad mini 7 полностью совместим с Apple Pencil Pro. Он предлагает новые возможности для творчества благодаря функции предварительного просмотра штрихов (hover) и улучшенной эргономике.

Камеры также получили улучшения: 12-мегапиксельная основная камера с Smart HDR 4 обеспечивает более детализированные и яркие фотографии, а 12-мегапиксельная сверхширокоугольная фронтальная камера с Center Stage идеально подходит для видеоконференций.

Apple Intelligence

Ключевым нововведением является поддержка Apple Intelligence, интегрированной в iPadOS 18. Это открывает доступ к новым функциям, таким как улучшенный Siri, инструменты для работы с текстом и изображениями. Полный набор функций Apple Intelligence будет доступен в последующих обновлениях iPadOS 18.1 и только на английском языке.

Цены и доступность

iPad mini 7 доступен в четырёх цветах: синий, фиолетовый, «звёздный свет» и «космический серый». Цена начинается от $499 за модель Wi-Fi с 128 ГБ памяти и от $649 за модель Wi-Fi + Cellular. Предварительные заказы уже принимаются, а продажи стартуют 23 октября.

Источник — apple.com