Microsoft провела апгрейд консолей Xbox Series X

Microsoft выпустила обновлённые консоли Xbox Series X, отличающиеся от предшественников внутренним строением, но сохранившие прежний внешний вид за исключением цветовых вариаций.

Ключевые изменения коснулись процессора, системы охлаждения и материнской платы. Вместо 7-нм чипа используется новый 6-нм процессор от TSMC, что позволило повысить энергоэффективность без потери производительности. Ютубер Остин Эванс в своём видеоролике о разборке новых консолей подтвердил эти изменения, продемонстрировав уменьшенный размер чипа и переработанную материнскую плату.

Потребление энергии в новых Xbox Series X значительно снизилось. Так, в режиме ожидания энергопотребление Digital Edition составляет всего 39 Вт против 60 Вт у оригинальной модели. В игровом режиме Digital Edition потребляет 151 Вт, в то время как оригинальная модель – 167 Вт.

Система охлаждения также претерпела изменения: вместо испарительной камеры используется традиционная система медных тепловых трубок, что, тем не менее, не повлияло на уровень шума и температуры. Материнская плата также была переработана, включая удаление защитного экрана над SSD и другие изменения в компоновке. В модели All-Digital место оптического привода просто закрыто.

Важно отметить, что улучшения коснулись исключительно энергоэффективности и не привели к увеличению производительности центрального или графического процессора. Новые консоли предлагают те же игровые возможности, но с меньшим энергопотреблением. Это изменение может быть выгодно не только потребителям, но и Microsoft, благодаря снижению эксплуатационных расходов на сервис Xbox Cloud Gaming.

Новые модели Xbox Series X доступны в различных конфигурациях, включая 1 ТБ и 2 ТБ версии с и без дисковода, в белом и чёрном цветах.