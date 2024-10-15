Android 15: Новая функция «Частное пространство» и защита от кражи

Google выпустила Android 15, включающее несколько полезных функций, одна из которых значительно повышает конфиденциальность пользовательских данных. Ключевое нововведение – «Частное пространство», специальная область на телефоне для хранения конфиденциальных приложений, таких как банковские, медицинские или бизнес-приложения. Это особенно актуально, если вам приходится передавать телефон другим людям (детям, друзьям, коллегам), исключая риск несанкционированного доступа к личной информации.

В «Частном пространстве» приложения становятся невидимыми на экране и не отображают уведомления. Доступ к ним защищен дополнительным уровнем аутентификации, гарантируя безопасность данных только для владельца устройства. Аналогичные функции уже существовали в некоторых сторонних оболочках Android, например, App Freezer в HIOS и XOS.

Android 15 также получило функцию обнаружения кражи. При обнаружении внезапного ускорения (характерного для ситуации кражи), телефон автоматически блокируется, защищая ваши данные от несанкционированного доступа. Датчики движения телефона отслеживают резкие изменения скорости, используя это как триггер для блокировки устройства. Это дополнительный уровень защиты вашей информации в непредвиденных ситуациях.

Во всем остальном, обновление до Android 15 не представляет собой радикальных изменений, но предлагает значительные улучшения в области безопасности и конфиденциальности.

Источник — androidheadlines.com