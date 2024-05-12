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Стали известны цена и характеристики ASUS ROG Ally X

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.05.2024
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Стали известны цена и характеристики ASUS ROG Ally X

Компания ASUS подтвердила дату выхода своей новой портативной игровой консоли ROG Ally X — 2 июня. Подробности о продукте пока держатся в секрете, но надёжный источник @MysteryLupin раскрыл некоторые важные характеристики и стоимость устройства.

Согласно информации от инсайдера, новая модель сохранит ключевые особенности предыдущего устройства ROG Ally 2023, включая 7-дюймовый Full HD дисплей с частотой обновления 120 Гц с высокой плавностью изображения.

Внутри консоли останется процессор AMD Ryzen Z1 Extreme, но заметным обновлением станет удвоенная емкость встроенного SSD-накопителя до 1 ТБ. Также утечка информации указывает на изменение цвета устройства — вместо белого ROG Ally X будет выпущен в черном цвете, что может привлечь поклонников более строгой эстетики.

Цена новинки также станет выше — ROG Ally X обойдется в 799 долларов, что на 100 долларов больше предыдущей топовой модели. Повышение стоимости может быть обусловлено как улучшенным хранилищем, так и, возможно, более емкой батареей, о которой пока нет точных данных.

Вице-президент Asus Шон Йен ранее упоминал о значительном улучшении времени работы от батареи для Ally X, хотя конкретные детали не были раскрыты. Если батарея действительно будет обновлена и приведет к увеличению времени игры без подзарядки, это может оправдать увеличение стоимости для пользователей.

С учётом скорого официального анонса ожидается, что больше информации о консоли станет доступно до ее релиза.

Источник — x.com

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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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