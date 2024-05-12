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Huawei и OrangePi готовят альтернативу Raspberry Pi

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.05.2024
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Huawei и OrangePi готовят альтернативу Raspberry Pi

Huawei в сотрудничестве с OrangePi представили новый одноплатный компьютер OrangePi Kunpeng Pro, ориентированный на разработчиков, студентов и пользователей. Компьютер сравним с Raspberry Pi, но оснащен неизвестным четырехъядерным 64-битным ARM процессором и AI процессором. Детали процессора не раскрыты, но предполагается, что он базируется на архитектуре Huawei Kunpeng.

OrangePi Kunpeng Pro работает на операционной системе openEuler и поставляется с предустановленной базой данных openGauss. В комплект также входит набор инструментов разработки программного обеспечения, интернет-приложений и программного обеспечения для повышения производительности. Интересной особенностью является использование процессора Kunpeng от Huawei с FPGA, хотя неизвестно, интегрированы ли они в один чип. Процессор AI имеет мощность в 8 TOPS, что меньше по сравнению с Snapdragon X Elite от Qualcomm (45 TOPS) и Apple M4 (38 TOPS), но достаточно для AI проектов в учебных и целях разработки.

Устройство предлагает различные опции подключения, включая два HDMI для 4K дисплеев, Type-C для питания, Wi-Fi 5 и Gigabit Ethernet. Одноплатный компьютер Kunpeng Pro доступен для покупки в Китае по начальной цене около 148 долларов.

Источник — tomshardware.com

Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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