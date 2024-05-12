Huawei и OrangePi готовят альтернативу Raspberry Pi

Huawei в сотрудничестве с OrangePi представили новый одноплатный компьютер OrangePi Kunpeng Pro, ориентированный на разработчиков, студентов и пользователей. Компьютер сравним с Raspberry Pi, но оснащен неизвестным четырехъядерным 64-битным ARM процессором и AI процессором. Детали процессора не раскрыты, но предполагается, что он базируется на архитектуре Huawei Kunpeng.

OrangePi Kunpeng Pro работает на операционной системе openEuler и поставляется с предустановленной базой данных openGauss. В комплект также входит набор инструментов разработки программного обеспечения, интернет-приложений и программного обеспечения для повышения производительности. Интересной особенностью является использование процессора Kunpeng от Huawei с FPGA, хотя неизвестно, интегрированы ли они в один чип. Процессор AI имеет мощность в 8 TOPS, что меньше по сравнению с Snapdragon X Elite от Qualcomm (45 TOPS) и Apple M4 (38 TOPS), но достаточно для AI проектов в учебных и целях разработки.

Устройство предлагает различные опции подключения, включая два HDMI для 4K дисплеев, Type-C для питания, Wi-Fi 5 и Gigabit Ethernet. Одноплатный компьютер Kunpeng Pro доступен для покупки в Китае по начальной цене около 148 долларов.

Источник — tomshardware.com