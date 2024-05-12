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iPadOS делает iPad Pro OLED 2024 устаревшим устройством

Анатолий Пшеницын Анатолий Пшеницын
12.05.2024
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iPadOS делает iPad Pro OLED 2024 устаревшим устройством

Новый iPad Pro с OLED-дисплеем от Apple стал самым тонким устройством в линейке компании, обойдя по этому параметру даже iPod nano. Обновления, внедрённые в последней версии планшета, позволили вернуть характеристики, потерянные ранее. Однако, несмотря на значительные улучшения, прогнозируется, что спрос на OLED iPad Pro окажется ниже прошлогоднего. Предполагается, что причина этого — операционная система iPadOS, которая ограничивает возможности iPad Pro как полноценного компьютера.

Новейшие модели iPad Pro оборудованы долгожданным OLED-дисплеем и предлагают экран чуть большего размера, чем предшественники. Устройства отличаются тонкостью корпуса, которая, вероятно, задаст тренд для всей индустрии. Ключевым обновлением стал новый процессор M4, созданный на 3-нм технологии TSMC и предназначенный для работы с приложениями на базе искусственного интеллекта.

Несмотря на эти инновации, OLED iPad Pro может не оправдать ожидания пользователей из-за ограничений, налагаемых iPadOS. Операционная система для iPad достигла зрелости в плане стабильности и функциональности, но не соответствует аппаратным возможностям новых устройств. iPadOS 18 разработана так, чтобы быть совместимой со всем спектром устройств iPad, от базовых моделей до нового iPad Pro с OLED-экраном. Она работает как на чипе Apple A14 Bionic, так и на новом M4, что вызывает вопросы о полноценном использовании программного обеспечения в более дорогих моделях.

Функции управления файлами, навигации, пользовательский интерфейс и большинство возможностей iPadOS одинаковы как для базовых iPad, так и для нового iPad Pro на чипе M4. Apple стремится предложить унифицированный интерфейс для всей линейки, что приводит к однородности функций. Это удобно для обычных пользователей, но владельцы дорогих моделей могут чувствовать недостаток эксклюзивных профессиональных возможно.

Для того чтобы оправдать высокую цену моделей Pro, Apple должна диверсифицировать и расширять возможности iPadOS, удовлетворяя требования профессиональных пользователей. iPad Pro действительно соответствует своему статусу благодаря производительности и аппаратным характеристикам, но необходимо улучшение пользовательского опыта через ОС.

Эта ситуация создаёт определённые вызовы для Apple в плане маркетинга и позиционирования своих продуктов. Чтобы стимулировать продажи OLED iPad Pro, компании необходимо чётко донести до потребителей преимущества новой модели и убедительно объяснить, почему стоит инвестировать в более дорогой продукт.

Возможные пути для улучшения ситуации могут включать в себя:

  • Разработку и внедрение специализированного программного обеспечения, ориентированного на профессионалов в различных отраслях, таких как графический дизайн, аудио- и видеопроизводство, архитектура и инженерия.
  • Предоставление эксклюзивных функций для iPad Pro, например, поддержку расширенной многозадачности, улучшенного управления файлами и интеграции с профессиональными приложениями macOS.
  • Улучшение интеграции с внешними устройствами, такими как мониторы, хранилища данных и вводные устройства, что позволит использовать iPad Pro как полноценную рабочую станцию.
  • Усиление маркетинговой кампании, подчеркивающей уникальные возможности OLED-дисплея, например, его преимущества в точности цветопередачи и контрастности для профессионалов творческих профессий.
  • Однако, учитывая текущие тенденции и предпочтения потребителей, Apple также должна быть готова к тому, что спрос на новый iPad Pro может не достигнуть ожидаемых уровней, особенно если потребители решат, что предложенные обновления не оправдывают значительной разницы в цене по сравнению с предыдущими моделями или другими устройствами в линейке iPad.

Источник — wccftech.com

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Анатолий Пшеницын
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С самого детства начал интересоваться электроникой и техникой. Застал времена первых компьютерных клубов, где открыл для себя культовые игры на легендарной платформе ZX Spectrum. Своими руками собирал акустические системы, занимался ремонтом кассетных плееров и игровых консолей Sega. С тех пор с большим интересом слежу за последними достижениями в мире электроники, технических новинок и программного обеспечения. Уже более пяти лет занимаюсь техно-журналистикой, отбирая лучшее из бесконечного разнообразия технологических устройств и помогая другим сделать осознанный выбор. От игровых консолей и смартфонов до профессиональных видеокамер и устройств для умного дома – я и команда сайта daboom.ru всегда к вашим услугам, чтобы помочь сделать правильный выбор.

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