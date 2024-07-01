Apple Music в iOS 18 получит функцию умного кроссфейда

Ожидается, что в предстоящей операционной системе iOS 18 от Apple появится нововведение в приложении Apple Music, связанное с усовершенствованием функции кроссфейдинга. Эта функция, позволяющая плавный переход между композициями без заметной паузы, была введена в iOS 17, однако она требовала доработки. По информации от PhoneArena, следующее обновление операционной системы сделает её значительно лучше.

Кроссфейдинг используется для создания бесперебойного музыкального потока, подобного работе ди-джея. В iOS 18 функция Smart Crossfade будет способна анализировать треки, чтобы определить оптимальные настройки для каждой композиции. Например, если трек рассчитан на резкое завершение, новая функция не будет его сглаживать, а если композиция затихает, Apple Music начнёт следующий трек.

Настройки Smart Crossfade будут доступны в разделе «Настройки» — «Музыка» приложения Apple Music. Пользователи смогут включать или отключать функцию кроссфейдинга, а также регулировать её продолжительность с помощью ползунка от 1 до 12 секунд.

Аналогичное обновление ожидается и в Apple Music для macOS 15 Sequoia, где функция пока обозначается как «умные переходы песен». В интерфейсе macOS предусмотрен раскрывающийся список «Переходы песен» с опцией Smart и тем же ползунком регулировки длительности.

Это обновление является одним из наиболее ожидаемых среди пользователей музыкальных приложений, включая Apple Music. Smart Crossfade будет активироваться в плейлистах, радиостанциях и при проигрывании разнообразных треков, но не будет вмешиваться в последовательное прослушивание альбомов.

На данный момент нет информации о том, что подобная функция появится в приложении Apple Music для Android, где уже существуют настройки кроссфейдинга с возможностью выбора автоматического, ручного или отключения функции.

Предполагается, что iOS 18 будет выпущена в сентябре 2024 года одновременно с выходом iPhone 16.

Источник — techradar.com