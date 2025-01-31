Трамп сломал федеральную почтовую систему: взлом и спам

Эпичный провал: как взлом почты NOAA обрушил доверие к власти. 29.01.2025 более 13 000 сотрудников Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) обнаружили в своих почтовых ящиках шквал спама и оскорблений. Рассылка включала всё — от рекламы джинсов до непристойных шуток о Трампе. Одно письмо с заголовком «Срочно, срочно!» оказалось рекламой рассылки журналиста-разоблачителя Кена Клиппенштейна. «Это показывает, насколько халатно собирали новую систему», — прокомментировал анонимный сотрудник NOAA.

Почему 21-летние стажёры управляют IT-безопасностью США?

Корень проблемы — в кадровой политике Администрации Трампа. Как выяснило издание Wired, реформа OPM (Office of Personnel Management — Управление кадрового обеспечения США) доверена соратникам Илона Маска. Ключевые посты заняли 21-летний вчерашний стажёр Neuralink и экс-сотрудница HR из компании xAI Аманда Скайлз. Они продвигают самодельный почтовый сервер, который уже провалил проверки на кибербезопасность эпохи Буша и по этой причине и произошел взлом.

Мятеж в OPM: за что уволили IT-директора?

Главный информационный офицер OPM Мелвин Браун II отказался внедрять ненадёжную систему и был уволен. Его опасения подтвердились: сервер стал инструментом для утечек. Через него случайно раскрыли участие двух сторонних лиц, связанных с «Проектом 2025» — планом радикальной перестройки госаппарата.

Киберхаос как инструмент власти: что скрывает «Проект 2025»?

Аналитики видят в ситуации часть стратегии по ослаблению федеральных структур. Неконтролируемая почтовая система OPM помогает собирать данные о госслужащих, что критично для замены кадров на лоялистов. «Следующие четыре года — 99% вероятности дерьмовых бурь», — иронично предупредил один из спам-сообщений.

Выводы: кто ответит за цифровой коллапс?

Пока OPM борется с последствиями взлома, классовый иск о нарушении кибербезопасности уже подан. Эксперты предупреждают: эксперименты с IT-инфраструктурой без аудита угрожают национальной безопасности. История с почтовым сервером — лишь первая лавина в череде грядущих скандалов.