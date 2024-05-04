OSCAL Modern 8: обзор бюджетного смартфона с характером

OSCAL Modern 8 — это бюджетный смартфон от китайского бренда, который в очередной раз доказывает, что даже в этом ценовом сегменте можно получить устройство с неплохими характеристиками.

Для начала давайте разберёмся, что это за бренд. OSCAL — это технологическая компания из Китая, которая является суббрендом компании Blackview. Последняя, в свою очередь, известна в наших краях своими защищёнными смартфонами. В ассортименте OSCAL присутствуют смартфоны, планшеты, наушники и даже станции мощности на 57,6 кВтч. Теперь, после краткого знакомства с брендом, поговорим о самом телефоне.

Мы не откроем вам секрет, если расскажем, что при выборе бюджетного смартфона приходится идти на серьёзные компромиссы. Но китайские производители с каждым годом выпускают недорогие устройства, которые все ближе и ближе подбираются к среднему, а то и к флагманскому сегменту рынка. OSCAL Modern 8 — одно из таких. Этот смартфон имеет 256 ГБ хранилища, расширяемую до 16 ГБ ОЗУ, основную камеру на 50 МП и много других примечательных функций.

В этом обзоре мы проверим, как покажет себя Modern 8 в реальных условиях. Мы оценим его с точки зрения производительности, качества фото, видео, автономной работы и остальных параметров, которые важны в смартфоне.

Основные характеристики

Экран: 6.75″ 1600×720 IPS Процессор: Unisoc Tiger T616 (8 ядер), 2.0 ГГц Оперативная память: 8 + 8 ГБ Хранилище: 128/256 ГБ Батарея: 6000 мАч Порты: 3.5 мм, USB Type-C Операционная система: DokeOS на базе Android 13 Фронтальная камера: 8 МП Основная камера: 50 МП Возможности подключения: Bluetooth, Wi-Fi, GPS Размеры: 167.8 х 77.4 х 9.1 Вес: 214 г

Распаковка и комплектация

Как и полагается практически любому бюджетному китайскому смартфону, OSCAL Modern 8 приходит в добротной комплектации. Помимо самого телефона, в коробке также можно найти кабель USB-A на USB-C, зарядное устройство мощностью 18 Вт, прозрачный силиконовый чехол, защитное стекло (наклевать необходимо самостоятельно), скрепку и несколько буклетов.

Одним словом, все, что нужно для быстрого старта и полноценного использования.

Дизайн и экран

OSCAL Modern 8 исполнен в дизайне классического моноблока. Плоская поверхность экрана и задней панели обведены металлической рамкой. Справа на боку размещена кнопка питания с датчиком отпечатка пальца, чуть выше — качелька регулировки громкости. Слева расположен слот для двух сим-карт и SD-карты, с помощью которой можно расширить внутреннюю память до 1 ТБ. На нижней части вы найдете решётку динамика (он тут один), порт USB-C и разъем для наушников 3,55 мм.

Задняя панель сочетает два цвета, в нашем образце это пурпурный и серый. Она выполнена из приятного на ощупь матового пластика. Модуль камер слегка выступает над корпусом, и два объектива расположены по диагонали поверх блока, возвышаясь над ним. Здесь же обустроилась лампа вспышки.

Телефон лежит в руке как надо, но людям с миниатюрными руками может быть неудобно его держать — он слегка громоздкий.

Диагональ экрана составляет 6.75 дюйма, а разрешение — 1600×720 пикселей, что вполне прилично, учитывая стоимость смартфона. Экран яркий, цвета насыщенные, а частота обновления способна варьироваться в диапазоне от 60 до 90 ГЦ, что весьма впечатляюще. А вот рамки, обнимающие экран, трудно назвать тонкими. Также в наличии довольно широкий подбородок, который сложно не заметить, но его присутствие в бюджетном телефоне не шокирует.

Селфи камера выполнена в форме капли. Яркость экрана позволяет читать информацию с экрана без каких-либо проблем как в помещении, так и на улице.

Камеры

OSCAL Modern 8 оснащён основной камерой Samsung ISOCELL JN1 на 50 МП, которая по умолчанию снимает в разрешении 12,5 МП. Рядом с ней установлен дополнительный сенсор глубины на 2 МП. Основная камера поддерживает HDR в автоматическом режиме, также присутствует портретный режим. Снимать в RAW здесь не получится, что тоже ожидаемо. В случае с этим набором объективов не стоит рассчитывать на высокую производительность, но при хорошем освещении все же можно сделать симпатичные снимки:

Фронтальная камера Samsung ISOCELL 4H7 имеет разрешение 8 МП, и в целом она также справляется со своей задачей.

Видеозапись через основную и переднюю камеры осуществляется в качестве FullHD с частотой 30 кадров в секунду. Основная камера оборудована функцией автофокуса и предлагает возможность цифрового увеличения изображения. Однако устройство не имеет даже программной стабилизации изображения, что вызывает сложности при попытке получить плавную видеозапись.

Производительность и ПО

Какой параметр OSCAL Modern 8 действительно может удивить, так это производительность. Смартфон достойно тянет все игры, которые на нем запускают, причём даже на высоких настройках графики. Например, PUDG Mobile работает плавно на самых высоких настройках, благодаря чему играть максимально комфортно. При этом удивительно, но телефон совсем не греется. После получаса игры он стал всего лишь слегка тёплым, несмотря на одетый чехол.

Производительность обеспечивается не самым новым процессором Unisoc Tiger T616, 8 ГБ оперативной памяти, которую можно программно расширить ещё на 8 ГБ, и относительно быстрой памятью хранения UFS 2.1. Все это в совокупности приводит к хорошему результату, и Modern 8 можно считать устройством, подходящим для игр, конечно, с поправкой на его бюджетность.

Oscal Modern 8 работает под управлением операционной системы Android 13 в оболочке DokeOS. Она заметно отличается от стандартного Android, который типичен для устройств малоизвестных китайских производителей, предоставляя хорошее визуальное оформление. Навязанных приложений замечено не было, интерфейс интуитивно понятен, прост и логичен.

Смартфон обладает множеством полезных опций, включая функцию очистки звука динамика, возможность ограничения уровня заряда батареи до 70%, 80% или 90% для продления срока службы аккумулятора, а также режим управления одной рукой, повышающий удобство использования устройства в определенных ситуациях.

Звук единственного динамика громкий, с эффектом объёма, и нареканий не вызывает.

Время автономной работы и зарядка

Аккумулятор OSCAL Modern 8 имеет ёмкость 6000 мАч, что на 20% больше эталонных на сегодняшний день 5000 мАч. Телефон легко может проработать до двух дней без подзарядки при обычном использовании. Он также может обеспечить непрерывный просмотр более 15 часов видео и способен продержаться в онлайн играх до 10 часов.

Зарядка мощностью 18 Вт пополняет батарею с 0 до 100 % чуть более чем за 2 часа, что, согласитесь, также хороший показатель.

Впечатление

Можно с уверенностью сказать, что OSCAL Modern 8 дает больше, чем ждешь от такой скромной цены. Нет, с ним вы не получите фото и видео уровня камерофонов, но он отлично справляется с играми и повседневными задачами. Приятный дизайн, яркий экран с частотой обновления до 90 Гц и приличное время автономной работы добавляют ему баллов.

Он будет отличным выбором, например, для ребёнка, которому нужен большой экран и возможность запускать разнообразные игрушки. С другой стороны, практически любой не очень требовательный пользователь сможет оценить Modern 8 по достоинству.

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