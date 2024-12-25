Опубликованы подробные параметры серии OnePlus Ace 5

26 декабря состоится релиз долгожданных смартфонов OnePlus Ace 5 в стандартной и Pro-версиях. Блогер @digitalchat.com уже поделился подробной информацией о характеристиках и ценах. Ожидается, что базовая модель Ace 5 будет стоить дешевле предшественника, приблизительная цена за версию 12+256 ГБ составит около 2399 юаней. Цена Pro-версии (Ace 5 Pro) с процессором Snapdragon 8 Extreme Edition пока не определена точно, но ориентировочная стоимость – около 3599 юаней.

Давайте подробнее рассмотрим характеристики обеих моделей:

OnePlus Ace 5 (стандартная версия):

Производительность: Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Память: Варианты 12 ГБ+256 ГБ, 16 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ.

Варианты 12 ГБ+256 ГБ, 16 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ. Экран: 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, технологией LTPO 8T и четырьмя узкими рамками.

6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, технологией LTPO 8T и четырьмя узкими рамками. Аккумулятор: Емкость 6400 мАч, быстрая зарядка 80 Вт, поддержка UFCS.

Емкость 6400 мАч, быстрая зарядка 80 Вт, поддержка UFCS. Камера: Основная камера – та же, что и в Sony IMX906 Pro.

Основная камера – та же, что и в Sony IMX906 Pro. Программное обеспечение: ColorOS 15.

ColorOS 15. Дополнительные функции: Игровое ядро Fengchi, поддержка 120 кадров в секунду.

Игровое ядро Fengchi, поддержка 120 кадров в секунду. Цвета: Черный, титановый, а также доступна голубая керамическая версия.

Черный, титановый, а также доступна голубая керамическая версия. Дизайн: Трехступенчатые кнопки, хрустальное защитное стекло, металлическая рамка.

Трехступенчатые кнопки, хрустальное защитное стекло, металлическая рамка. Комплектация: В коробке будет супер-быстрая зарядка 100 Вт и портативное зарядное устройство Yuanqi 12000 мАч. Также возможен игровой кабель Type-C.

OnePlus Ace 5 Pro:

Производительность: Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition. Память: Варианты 12 ГБ+256 ГБ, 16 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ.

Варианты 12 ГБ+256 ГБ, 16 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ. Экран: 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, технологией LTPO 8T и четырьмя узкими рамками.

6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, технологией LTPO 8T и четырьмя узкими рамками. Связь: Улучшенная антенная система для гейминга, облачный гейминг.

Улучшенная антенная система для гейминга, облачный гейминг. Охлаждение: Система охлаждения «Двойной ледяной сердечник ВК» и «Чиповая конструкция воздуховода».

Система охлаждения «Двойной ледяной сердечник ВК» и «Чиповая конструкция воздуховода». Аккумулятор: Емкость 6100 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, поддержка UFCS.

Емкость 6100 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, поддержка UFCS. Камера: Флагманская основная камера Sony IMX906 (50 Мп) с оптической стабилизацией изображения (OIS).

Флагманская основная камера Sony IMX906 (50 Мп) с оптической стабилизацией изображения (OIS). Программное обеспечение: ColorOS 15.

ColorOS 15. Дополнительные функции: «Умный Bluetooth на сверхдальнем расстоянии», технология «Обходной источник питания».

«Умный Bluetooth на сверхдальнем расстоянии», технология «Обходной источник питания». Цвета: Подводный черный, звездно-фиолетовый, белый.

Подводный черный, звездно-фиолетовый, белый. Дизайн: Металлическая рамка, вес около 203 г, толщина около 8,1 мм.

Металлическая рамка, вес около 203 г, толщина около 8,1 мм. Защита: IP65 (пыле- и водозащита).

IP65 (пыле- и водозащита). Комплектация: Супер-быстрая зарядка 100 Вт, портативное зарядное устройство Yuanqi 12000 мАч и игровой кабель Type-C.

В целом, обе модели обещают высокую производительность, отличные экраны и быструю зарядку. Выбор между стандартной и Pro-версией будет зависеть от ваших приоритетов и бюджета. Более подробная информация появится после официального анонса 26 декабря.

Источник — ithome