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Опубликованы подробные параметры серии OnePlus Ace 5

Мария Старкова Мария Старкова
25.12.2024
4 Просмотра 0
Опубликованы подробные параметры серии OnePlus Ace 5

26 декабря состоится релиз долгожданных смартфонов OnePlus Ace 5 в стандартной и Pro-версиях. Блогер @digitalchat.com уже поделился подробной информацией о характеристиках и ценах. Ожидается, что базовая модель Ace 5 будет стоить дешевле предшественника, приблизительная цена за версию 12+256 ГБ составит около 2399 юаней. Цена Pro-версии (Ace 5 Pro) с процессором Snapdragon 8 Extreme Edition пока не определена точно, но ориентировочная стоимость – около 3599 юаней.

Давайте подробнее рассмотрим характеристики обеих моделей:

OnePlus Ace 5 (стандартная версия):

  • Производительность: Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
  • Память: Варианты 12 ГБ+256 ГБ, 16 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ.
  • Экран: 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, технологией LTPO 8T и четырьмя узкими рамками.
  • Аккумулятор: Емкость 6400 мАч, быстрая зарядка 80 Вт, поддержка UFCS.
  • Камера: Основная камера – та же, что и в Sony IMX906 Pro.
  • Программное обеспечение: ColorOS 15.
  • Дополнительные функции: Игровое ядро Fengchi, поддержка 120 кадров в секунду.
  • Цвета: Черный, титановый, а также доступна голубая керамическая версия.
  • Дизайн: Трехступенчатые кнопки, хрустальное защитное стекло, металлическая рамка.
  • Комплектация: В коробке будет супер-быстрая зарядка 100 Вт и портативное зарядное устройство Yuanqi 12000 мАч. Также возможен игровой кабель Type-C.

OnePlus Ace 5 Pro:

  • Производительность: Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition.
  • Память: Варианты 12 ГБ+256 ГБ, 16 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ.
  • Экран: 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, технологией LTPO 8T и четырьмя узкими рамками.
  • Связь: Улучшенная антенная система для гейминга, облачный гейминг.
  • Охлаждение: Система охлаждения «Двойной ледяной сердечник ВК» и «Чиповая конструкция воздуховода».
  • Аккумулятор: Емкость 6100 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, поддержка UFCS.
  • Камера: Флагманская основная камера Sony IMX906 (50 Мп) с оптической стабилизацией изображения (OIS).
  • Программное обеспечение: ColorOS 15.
  • Дополнительные функции: «Умный Bluetooth на сверхдальнем расстоянии», технология «Обходной источник питания».
  • Цвета: Подводный черный, звездно-фиолетовый, белый.
  • Дизайн: Металлическая рамка, вес около 203 г, толщина около 8,1 мм.
  • Защита: IP65 (пыле- и водозащита).
  • Комплектация: Супер-быстрая зарядка 100 Вт, портативное зарядное устройство Yuanqi 12000 мАч и игровой кабель Type-C.

В целом, обе модели обещают высокую производительность, отличные экраны и быструю зарядку. Выбор между стандартной и Pro-версией будет зависеть от ваших приоритетов и бюджета. Более подробная информация появится после официального анонса 26 декабря.

Источник — ithome

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Мария Старкова
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Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

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