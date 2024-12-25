Опубликованы подробные параметры серии OnePlus Ace 5

26 декабря состоится релиз долгожданных смартфонов OnePlus Ace 5 в стандартной и Pro-версиях. Блогер @digitalchat.com уже поделился подробной информацией о характеристиках и ценах. Ожидается, что базовая модель Ace 5 будет стоить дешевле предшественника, приблизительная цена за версию 12+256 ГБ составит около 2399 юаней. Цена Pro-версии (Ace 5 Pro) с процессором Snapdragon 8 Extreme Edition пока не определена точно, но ориентировочная стоимость – около 3599 юаней.
Давайте подробнее рассмотрим характеристики обеих моделей:
OnePlus Ace 5 (стандартная версия):
- Производительность: Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.
- Память: Варианты 12 ГБ+256 ГБ, 16 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ.
- Экран: 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, технологией LTPO 8T и четырьмя узкими рамками.
- Аккумулятор: Емкость 6400 мАч, быстрая зарядка 80 Вт, поддержка UFCS.
- Камера: Основная камера – та же, что и в Sony IMX906 Pro.
- Программное обеспечение: ColorOS 15.
- Дополнительные функции: Игровое ядро Fengchi, поддержка 120 кадров в секунду.
- Цвета: Черный, титановый, а также доступна голубая керамическая версия.
- Дизайн: Трехступенчатые кнопки, хрустальное защитное стекло, металлическая рамка.
- Комплектация: В коробке будет супер-быстрая зарядка 100 Вт и портативное зарядное устройство Yuanqi 12000 мАч. Также возможен игровой кабель Type-C.
OnePlus Ace 5 Pro:
- Производительность: Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Extreme Edition.
- Память: Варианты 12 ГБ+256 ГБ, 16 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+512 ГБ.
- Экран: 6,78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 1,5K, технологией LTPO 8T и четырьмя узкими рамками.
- Связь: Улучшенная антенная система для гейминга, облачный гейминг.
- Охлаждение: Система охлаждения «Двойной ледяной сердечник ВК» и «Чиповая конструкция воздуховода».
- Аккумулятор: Емкость 6100 мАч, быстрая зарядка 100 Вт, поддержка UFCS.
- Камера: Флагманская основная камера Sony IMX906 (50 Мп) с оптической стабилизацией изображения (OIS).
- Программное обеспечение: ColorOS 15.
- Дополнительные функции: «Умный Bluetooth на сверхдальнем расстоянии», технология «Обходной источник питания».
- Цвета: Подводный черный, звездно-фиолетовый, белый.
- Дизайн: Металлическая рамка, вес около 203 г, толщина около 8,1 мм.
- Защита: IP65 (пыле- и водозащита).
- Комплектация: Супер-быстрая зарядка 100 Вт, портативное зарядное устройство Yuanqi 12000 мАч и игровой кабель Type-C.
В целом, обе модели обещают высокую производительность, отличные экраны и быструю зарядку. Выбор между стандартной и Pro-версией будет зависеть от ваших приоритетов и бюджета. Более подробная информация появится после официального анонса 26 декабря.
Источник — ithome