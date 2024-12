Lenovo готовит три новые версии консоли Legion Go S

Lenovo готовится к крупнейшей технологической выставке CES 2025. Одной из главных новинок станет портативная игровая консоль Legion Go S. Это не единственная модель в серии. Компания также представит Legion Go 2. Самое интересно, что еще покажут отдельную версию Legion Go S на базе SteamOS.

Давайте подробнее рассмотрим характеристики ожидаемой Lenovo Legion Go S. В её основе лежит мощный процессор AMD Ryzen Z2 Go с архитектурой Zen 3+. Это значит, что мы получим плавный игровой процесс даже в требовательных играх. В паре с ним работает графический чип из семейства Radeon 800M (на базе RDNA 2). Это гарантирует качественную графику. Экран – это 8-дюймовый IPS дисплей Lenovo PureSight с разрешением 1920×1200 пикселей, частотой обновления 120 Гц, яркостью 500 нит и 100% охватом цветовой гаммы sRGB. Lenovo обещает невероятно яркую и захватывающую картинку. Все это сделает Legion Go S серьёзным конкурентом другим портативным игровым консолям.

В плане памяти и хранения данных, покупатели смогут выбрать конфигурацию с 16 или 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 512 ГБ или 1 ТБ (PCIe Gen4x4 NVMe). Вариант с 32 ГБ ОЗУ – это действительно впечатляюще. Он устанавливает новый стандарт среди портативных игровых устройств. Консоль позволит запускать самые современные игры без каких-либо проблем. Встроенный аккумулятор на 55,5 Втч обеспечит достаточно времени для игры. Два порта USB4 позволят подключать дополнительные устройства и удобно заряжать консоль.

В отличие от некоторых конкурентов, джойстики на Legion Go S несъёмные, но это не мешает консоли оставаться эргономичной и стильной. Выбирать можно будет из двух цветовых вариантов: Glacier White (с установленной Windows 11) и Grey (с предустановленной SteamOS). Вариант с Windows подойдёт тем, кто хочет использовать консоль не только для игр, а версия со SteamOS идеально подходит для фанатов Steam.

Предварительная цена составляет около 600 евро. Это делает Legion Go S довольно привлекательным вариантом, учитывая ее мощные характеристики. Стоит отметить, что параллельно выйдет более мощная модель Legion Go 2, которая, по слухам, получит ещё более производительный процессор Ryzen Z2 Extreme и графический чип Radeon 890M, тем самым расширяя линейку предложений Lenovo на рынке портативных игровых консолей. Ожидаемый анонс на CES 2025 в начале января обещает быть очень интересным.

Источник — videocardz