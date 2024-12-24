logo-daboom новый год
Главная » Игровые консоли » Sega больше не будет выпускать мини-ретро-консолей
Игровые консолиЭлектроника и техника

Sega больше не будет выпускать мини-ретро-консолей

Мария Старкова Мария Старкова
24.12.2024
6 Просмотров 0
Sega больше не будет выпускать мини-ретро-консолей

Плохие новости для поклонников ретро-игр: Sega, похоже, закроет свою линейку мини-консолей. Гендиректор Sega America и Europe, Сюдзи Уцуми, в недавнем интервью The Guardian заявил, что компания не планирует выпускать новые мини-консоли, подобные популярной Genesis Mini.

Уцуми объяснил это тем, что компания хочет сосредоточиться на создании новых игр и инновационных подходах, а не на ностальгии. Он подчеркнул, что Sega – это не просто компания, живущая прошлым, а компания, стремящаяся создавать новые впечатления для современных геймеров. Успех таких новых игр, как Metaphor: ReFantazio, и новых частей любимых франшиз, таких как Super Monkey Ball Banana Rumble, а также высокие кассовые сборы нового фильма про Соника, подтверждают эту стратегию.

Хотя компания ценит своё наследие, Уцуми ясно дал понять, что будущее – это инновации, а не переиздание старых игр на уменьшенных консолях. Поэтому, к сожалению, поклонникам Dreamcast Mini или Saturn Mini придётся смириться с тем, что, по крайней мере, пока, этих релизов не предвидится. Sega официально заявила, что в настоящее время нет планов по выпуску новых мини-консолей.

Это, конечно, разочарует многих любителей ретро-игр, но, по мнению руководства, такой подход позволит компании оставаться актуальной и привлекательной для современной аудитории. Вместо того чтобы жить прошлым, Sega хочет формировать будущее игровой индустрии.

Источник — techradar

Тэги:

Мария Старкова
Перейти в профиль Мария Старкова

Дропшипер международного масштаба. Люблю изучать что-то новое и писать новости.

Похожие публикации
Мы будем рады вашему мнению

      Оставьте отзыв

      Присоединяйся:

      В Контакте
      Telegram
      Discord
      X
      info@daboom.ru

      Полезные ссылки:

      Как это работает
      Контакты
      Пользовательское соглашение
      Политика конфиденциальности
      Участники сообщества
      О нас

      Обратите внимание

      Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями ст.437 (2) ГК РФ

      Вся информация о товарах или услугах, содержащаяся на данном сайте, является субъективным мнением ее автора.

      2018 - 2024 daboom.ru. На сайте могут содержаться партнёрские материалы и ссылки.
      daboom.ru
      Logo
      Создание нового аккаунта
      Войти через:
      Этот сайт защищен reCAPTCHA от Google. Я принимаю Политику Конфиденциальности и Условия использования. Отправляя форму вы соглашаетесь на обработку персональных данных.