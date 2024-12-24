Sega больше не будет выпускать мини-ретро-консолей

Плохие новости для поклонников ретро-игр: Sega, похоже, закроет свою линейку мини-консолей. Гендиректор Sega America и Europe, Сюдзи Уцуми, в недавнем интервью The Guardian заявил, что компания не планирует выпускать новые мини-консоли, подобные популярной Genesis Mini.

Уцуми объяснил это тем, что компания хочет сосредоточиться на создании новых игр и инновационных подходах, а не на ностальгии. Он подчеркнул, что Sega – это не просто компания, живущая прошлым, а компания, стремящаяся создавать новые впечатления для современных геймеров. Успех таких новых игр, как Metaphor: ReFantazio, и новых частей любимых франшиз, таких как Super Monkey Ball Banana Rumble, а также высокие кассовые сборы нового фильма про Соника, подтверждают эту стратегию.

Хотя компания ценит своё наследие, Уцуми ясно дал понять, что будущее – это инновации, а не переиздание старых игр на уменьшенных консолях. Поэтому, к сожалению, поклонникам Dreamcast Mini или Saturn Mini придётся смириться с тем, что, по крайней мере, пока, этих релизов не предвидится. Sega официально заявила, что в настоящее время нет планов по выпуску новых мини-консолей.

Это, конечно, разочарует многих любителей ретро-игр, но, по мнению руководства, такой подход позволит компании оставаться актуальной и привлекательной для современной аудитории. Вместо того чтобы жить прошлым, Sega хочет формировать будущее игровой индустрии.

Источник — techradar